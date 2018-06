Malaysia: Neuer Premier kündigt harten Reformkurs an

Malaysias neuer Premierminister Mahathir Mohamad hat einen harten Reformkurs angekündigt. Ganz oben auf dem Programm stehen die Beseitigung von alten Missständen und eine Verschlankung der Regierung. Mahathir sagte am Montag in einem Interview mit „Financial Times“, die neue Regierung setze die Priorität darauf, unnötige Staatsprojekte einzustellen und die Finanzlage zu verbessern.



Als erster Schritt wurde der Bau der geplanten Hochgeschwindigkeitsbahn von der Hauptstadt Kuala Lumpur nach Singapur abgesagt. Mahathir sagte, der Bau der Bahn hätte Malaysia mit schätzungsweise 28 Milliarden Dollar belastet, dem Land aber keinen Cent eingebracht. Der neue Premier kündigte zudem an, 17.000 Staatsbeamte zu entlassen und den Regierungsapparat zu verschlanken.



Der 92-Jährige setzte einen weiteren Schwerpunkt auf die Beseitigung von alten Missständen und Korruption. Im Mittelpunkt stehen Ermittlungen gegen seinen Vorgänger Najib Razat, der im Verdacht steht, Gelder aus einem staatlichen Investitionsfonds veruntreut zu haben. Um Malaysia demokratischer zu machen, sollen außerdem die Befugnisse des Parlaments erweitert und das strenge Staatssicherheitsgesetz gelockert werden.



Schon eine Woche nach seinem Amtsantritt hat der malaysische Regierungschef die 2015 eingeführte Umsatzsteuer, die sogenannte „Goods and Services Tax (GST)“, abgeschafft. Der Lebensstandard der Bürger solle dadurch verbessert werden. Der Steuersatz beträgt sechs Prozent und deckt fast 20 Prozent der Staatseinnahmen. Bloomberg kommentierte, die Abschaffung der GST sei reiner Populismus und werde Malaysia in den Ruin treiben.



Außenpolitisch wird sich Malaysia wahrscheinlich stärker der Türkei und Russland zuwenden. Mahathir hatte während seiner ersten Amtszeit zwischen 1981 und 2003 eine enge Freundschaft zu den Staatsführern der beiden Länder gepflegt. Mahathir kündigte an, alle geplanten Staatsaufgaben innerhalb von zwei Jahren zu bewältigen und die Amtsgeschäfte einem Nachfolger übergeben zu wollen.