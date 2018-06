Schwiegerelternkurs für Frauen in Vietnam

In Vietnam werden Frauen, die einen koreanischen Mann heiraten und in Korea leben werden, für den Umgang mit der koreanischen Schwiegermutter vorbereitet.



In Hanoi wird ein entsprechender Kurs angeboten. Die Kursleiterin erklärt den Teilnehmern, welchen Stellenwert die Schwiegermutter in der Familie hat, und wie sich die Frauen verhalten müssen, um sich mit der Schwiegermutter gut zu verstehen.



Der Schwiegermutter-Kurs ist ein Teil eines zweiwöchigen Intensiv-Programms zu koreanischer Kultur, der erstmals für vietnamesische Frauen arrangiert wurde. Die Teilnehmerinnen sind Frauen, die demnächst einen koreanischen Mann heiraten und nach Korea ziehen werden. Mit der Einführung in das Leben mit der Schwiegermutter soll späteren Konflikten zwischen der vietnamesischen Schwiegertochter und der koreanischen Schwiegermutter vorgebeugt werden.



Die Teilnehmerinnen erfahren zum Beispiel, dass es sich nicht geziemt, vor der Schwiegermutter beide Beine auszustrecken oder beim Essen die Reisschale in der Hand zu halten. Sie lernen auch, in der traditionellen koreanischen Tracht Hanbok Verbeugungen zu machen. Etwa 1.500 vietnamesische Frauen haben diesen Brautkurs absolviert, bevor sie einen koreanischen Mann heirateten.