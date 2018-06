Frankreich und Großbritannien beteiligen sich an US-Manöver für Freiheit der Seefahrt im Südchinesischen Meer

Frankreich und Großbritannien beteiligen sich am Manöver der USA zur Wahrung der Freiheit der Seefahrt in den umstrittenen Seegebieten des Südchinesischen Meeres.



Laut der „Southchina Morning Post“ habe die französische Verteidigungsministerin Florence Parly beim Shangri-La-Dialog in Singapur am Montag angekündigt, dass die französische Marine gemeinsam mit englischen Korvetten und Helikoptern nächste Woche in das von China beanspruchte Seegebiet im Südchinesischen Meer eindringen werde. Parly betonte, dass der Anspruch auf die freie Seefahrt zweifellos mit dem Völkerrecht zu vereinbaren sei.



Der britische Verteidigungsminister Gavin Willamson gab ebenfalls bekannt, an dem Manöver für die Aufrechterhaltung der Freiheit in der Seefahrt teilnehmen zu wollen. Beim Shangri-La-Dialog sagte Willamson, es sollen im Laufe des Jahres drei Kriegsschiffe der britischen Marine in das Südchinesische Meer geschickt werden, mit dem Zweck schlechte Einflüsse zu entfernen und langfristig eine auf Regeln gründende Ordnung herzustellen.



Zuvor hatte US-Verteidigungsminister Jame Mattis am Samstag letzter Woche mit ernsthaften Folgen für chinesische Militärstützpunkte im Südchinesischen Meer gedroht. Mattis kündigte eine Erweiterung und Verlängerung des Zeitraums für das Seefahrt-Manöver an und rief die Staaten zum Zusammenschluss auf.



China zeigte sich empört. Ein Vertreter des chinesischen Militärs sagte in Singapur, das Hoheitsrecht der Volksrepublik über das Südchinesische Meer sei unumstritten und durch das Völkerrecht und die Geschichte bewiesen.