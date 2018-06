Preisgekrönter Film sorgt in Japan für politischen Streit

Der Film „Manbiki Kozuku“ des Regisseurs Hirokazu Korreda, der bei den Internationalen Fillmfestspielen in Cannes mit dem Hauptpreis geehrt wurde, sorgte nach seiner neulichen Erstaufführung in Japan für eine politische Debatte. „The Shoplifters“, wie der internationale Titel lautet, erzählt von sozial ausgeschlossenen Menschen in einem kleinen japanischen Dorf, die sich mit Diebstählen über Wasser halten. Der Film, der auf einer wahren Geschichte beruht, zeigt die sozialen Probleme, mit denen Japan konfrontiert ist, wie Armut und Zusammenbruch der Familien, auf.



Der Streit wurde durch einen Kommentar der Zeitung „Le Figaro“ ausgelöst, die das Schweigen des japanischen Premierministers Shinzo Abe kritisiert hatte. Ein japanischer Regisseur habe den höchsten Filmpreis erhalten und Abe schicke nicht einmal eine Glückwunschbotschaft, schrieb das Blatt und begründete das Schweigen Abes damit, dass der Film die Politik Japans angeprangert habe.



Aus japanischen Kulturkreisen hieß es, dass Abes Schweigen bewusst erfolge und der Grund dafür in Korredas öffentlicher Kritik an der Geschichtsauffassung der Abe-Regierung liege. Die Opposition schloss sich der Kritik an. Die Abgeordnete der konstitutionell-demokratischen Partei Mieko Kamimoto nannte im Parlament das Verhalten der Regierung sehr problematisch.



Auf eine Bemerkung von Regisseur Korreda hin starteten diesmal die Konservativen einen Protest. Korreda hatte bei einer Pressekonferenz letzte Woche gesagt, im Ausland werde kritisiert, dass japanische Filme keine politischen und sozialen Fragen ansprechen. Ein für seine extrem konservative Äußerungen bekannter Arzt schrieb auf sozialen Netzwerken, es sei im Gegenteil eine Schande, eine Familie, die von Diebstählen lebt, in Schutz zu nehmen. Es gehöre zur Würde des Staates, darüber zu schweigen. Der rechtskonservative Autor Naoki Hyakuta bemerkte, Regisseur Korreda trete etwas breit, was nicht der Rede wert sei, und das auch noch im Ausland.