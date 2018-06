Steigende Nachfrage nach Cognac in China

In China ist Cognac unter Wohlhabenden stark nachgefragt. Französische Spirituosenhersteller beschert die Beliebtheit des Branntweins einen Aufschwung.

Dem französischen Cognacverband (BNIC) nach verzeichnete der Export von Cognac im dritten Jahr einen Zuwachs. Im vergangenen Jahr wurden bei den Ausfuhren Rekordwerte erzielt. 98 Prozent der Produktionsmenge der Spirituosen wurden exportiert. 13 Prozent davon gingen in die Volksrepublik. Dort erfährt die Nachfrage nach Cognac jährlich einen Zuwachs von zehn Prozent.



Chinesischen Medien nach steige mit der anwachsenden Mittelschicht das Interesse der Chinesen an hochwertigen Lebensmitteln und Getränken. 437 Millionen zählen in der Volksrepublik zur Mittelschicht. Bis 2024 werde die Gruppe auf 611 Millionen anwachsen.

Dem Marktanalyse-Institut „Marketing China“ zufolge sei für die Chinesen Cognac der Inbegriff des französischen Luxus. Wegen seines luxuriösen Images sei der Branntwein als Geschenk für Geschäftspartner sehr gefragt. Seit der von Staatspräsident Xi Jinping eisern durchgesetzte Antikorruptionskurs seit 2016 etwas nachgelassen habe, ziehe der Konsum von hochwertigen Spirituosen wieder an.



Französische Spirituosenhersteller profitieren davon.

Der führende Spirituosenhersteller Remy Cointreau, der unter anderem die bekannte Cognac-Marke Remy Martin anbietet, verzeichnete nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr einen die Erwartungen übertreffenden Geschäftsgewinn in Höhe von 236,8 Millionen Euro. Der französische Konzern verfolgt auf dem chinesischen Markt eine Doppelstrategie. Einerseits spricht er mit Cognacs der mittleren und oberen Preisklasse von über 50 Dollar die Mittelschicht an. Für die Reichen bietet das Unternehmen Produkte für einen Preis von über 300 Dollar an, darunter auch der Prestige-Cognac Remy Martin Louis 13, der als der König der Spirituosen gilt.



Der Schlüssel des Erfolgs französischer Spirituosenkonzerne auf dem chinesischen Markt liegt darin, dass sie mit chinesischen Firmen Gemeinschaftsunternehmen gründen, um die heimischen Verbraucher effektiver erreichen zu können.