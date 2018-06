Mindestens 94 Vermisste nach Fährunglück auf Sumatra

Nach dem Fährunglück auf Sumatra werden mindestens 94 Menschen vermisst.

Das Schiff war auf dem beliebten Tobasee im Norden der indonesischen Ferieninsel unterwegs und offenbar völlig überladen. Die Zahl der Opfer nimmt ständig zu.



Bisher wurde der Tod einer Person offiziell bestätigt. 18 Pasagiere konnten gerettet werden, mindestens 94 werden noch vermisst. Da es keine Passagierliste gibt, könnte die Zahl der Vermissten bis zu 120 betragen.



Das aus Holz gefertigte Schiff war für 60 Personen gedacht. Offenbar befanden sich aber mindestens doppelt so viele Passagiere an Bord. Die Katastrophenschutzbehörde Indonesiens führt seit dem Unglückstag Rettungsaktionen durch. Hunderte beteiligen sich an der Suche, darunter auch Angehörige des Militärs und der Polizei. Bisher wurden keine weiteren Überlebenden gefunden.



In Indonesien, das aus über mehr als 17.000 kleinen Inseln besteht, kommt es wegen überladenen Schiffen und fehlendem Sicherheitsbewusstsein häufig zu Schiffsunfällen.