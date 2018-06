Nepalesischer Premierminister besucht China

Der nepalesische Premierminister, Khadga Prasad Oli ist gestern zu einem offiziellen Besuch in China eingetroffen. Mit seinem Besuch in China will der Premier die Beteiligung Nepals am Seidenstraßenprojekt sicherstellen.



Die Katmandu-Post berichtete, dass Oli heute Staatspräsident Xi Jinping treffen werde. Am Donnerstag sei ein Gespräch mit Ministerpräsident Li Keqiang geplant. In den sechs Tagen seines Aufenthalts werde der Premierminister mit der chinesischen Führung über den Ausbau der Kooperation zwischen beiden Ländern diskutieren.



In Zusammenhang mit dem von China vorangetriebenen Projekt einer neuen Seidenstraße will der Premier des Himalaystaates laut Medien Unterstützung für den Ausbau der Infrastruktur in Nepal beantragen. Vor seiner Abreise hatte Oli in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Xinhua gesagt, er hoffe, dass sich im Rahmen des Seidenstraßen-Projekts eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den Bereichen Eisenbahn, Infrastruktur-Entwicklung, Handel, Investition und Tourismus entwickeln werde.



Khadga Prassad Oli ist Mitglied der kommunistischen Partei Nepals. 2014 wurde er zum Parteivorsitzenden gewählt. Von Oktober 2015 bis zum 4. August 2016 war er bereits Premierminister. Während seiner ersten Amtszeit ging er auf Distanz zu Indien und verstärkte die Beziehungen zu China. Unter anderem unterzeichnete er einen Vertrag für die Verbindung der Eisenbahn zwischen China und Nepal. Seit seinem zweiten Amtsantritt versucht er jedoch zwischen beiden Verbündeten eine diplomatische Balance herzustellen. Seine erste Auslandsreise führte ihn nach Indien.