Asiatische Atommächte bauen Bestand von Atomsprengköpfen aus

Während die USA und Russland die Zahl ihrer Atomsprengköpfe reduzieren, bauen asiatische Länder ihren Bestand an Sprengköpfen aus. Dies berichtete die „South China Morning Post“ unter Berufung auf den Jahresbericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI).



Demnach hat sich die Zahl der Atomsprengköpfe der neun Atommächte Russland, USA, Großbritannien China, Indien, Pakistan, Israel, Nordkorea und Frankreich im Vergleich zum vergangenen Jahr um 470 auf 14.465 verringert. Die Zahl der Sprengköpfe Russlands schrumpfte um 150 auf 6.850. Die USA bauten 320 Sprengköpfe ab und kamen in diesem Jahr auf eine Zahl von 6.480. Bei Großbritannien, Frankreich, Israel und Nordkorea gab es keine Veränderungen.



Die SIPRI-Forscher stellten fest, dass im Gegensatz dazu China, Indien und Pakistan ihre Kapazitäten ausgebaut haben. Die Volksrepublik vergrößerte ihren Vorrat an Atomsprengköpfen um zehn auf 280, Indien erhöhte seinen Bestand von 130 auf 140. Pakistan besitzt 150 und damit zehn Atomsprengköpfe mehr als im vergangenen Jahr.



Der Grund für das Wettrüsten sind Konflikte in den Grenzgebieten. Im vergangenen Jahr war ein alter Grenzstreit zwischen China und Indien wieder aufgeflammt.

Chinesische und indische Soldaten waren auf dem Doklam-Plateu, das zwischen China und dem Königreich Bhutan umstritten ist, 73 Tage lang auf Konfrontation gegangen. Dabei war es zu Auseinandersetzungen zwischen beiden Seiten gekommen. Eskaliert war die Lage, weil China eine Straße über das Plateau zu bauen begonnen hatte. Am 16. Juni waren Bauarbeiter vorgerückt. Dies hatte Bhutan und Indien alarmiert, da die Straße nach Indien führen sollte.



Im vergangenen Jahr hatte China sein Verteidigungsbudget im Vorjahresvergleich um 12 Milliarden Dollar aufgestockt. Die Volksrepublik verkauft zudem Waffen an Pakistan und unterstützt dessen militärische Modernisierung. Indien beschleunigt seinerseits die Entwicklung ballistischer Raketen. Im Januar hatte das Land die Interkontinentalrakete Agni-Fünf mit einer Reichweite von 5000 km getestet. Mit der Rakete können alle Gebiete in China erreicht werden.