Indische Eisenbahn will Decken in Zugabteilen häufiger reinigen

Die staatliche indische Eisenbahn hat beschlossen, die in ihren Zügen für die Fahrgäste bereit liegenden Decken zwei Mal im Monat zu waschen. Zuvor wurden die Decken nur alle zwei Monate gereinigt und es hatte wiederholt Beschwerden gegeben, dass sie zu schmutzig seien. Die Anweisung für eine häufigere Reinigung wurde neulich von der „Indian Railways“ an die Zweigstellen in den Hauptstädten der 29 Bundesstaaten übermittelt.



Einem hochrangigen Vertreter zufolge seien die Decken in den klimatisierten Erste-Klasse-Abteils ausgewechselt worden. Die neuen Decken seien aus pflegeleichtem Material.



Die indische Eisenbahn ist ein Erbe aus der britischen Kolonialzeit. Deren Züge befahren ein eng verstricktes Bahnnetz, das quer durch das ganze Land führt. 9000 Züge transportieren täglich 23 Millionen Passagiere. Der Staatsbetrieb verfügt über eine eigene Schule, ein Krankenhaus und eine Polizeistation. Mit 1,3 Millionen Mitarbeitern ist die Indian Railways der siebtgrößte Arbeitgeber der Welt.