Fahrdienst in Saudi-Arabien stellt erstmals Frauen ein

Saudi-Arabien war das letzte Land, in dem Frauen nicht Autofahren durften. Erstmals dürfen nun auch Frauen in dem islamisch-konservativen Königreich ans Steuer. Mit dem 24. Juni wurde das Fahrverbot für Frauen in dem Land aufgehoben. Der Saudi Gazette zufolge fahren seit Sonntag Frauen in den Großstädten Riad, Dschidda und Dammam im Straßenverkehr.



Der arabische Fahrdienst Careem stellte die ersten Frauen als Chauffeure ein.



Eine der Fahrerinnen von Careem sagte sie sei überaus glücklich darüber, endlich frei Autofahren und dabei noch etwas Geld verdienen zu können. Das Ereignis sei nicht nur für sie persönlich eine gute Gelegenheit, es markiere auch eine historische Wende. Der Chef von Careem, Mudassir Sheika, sagte, es sei das Ziel des Unternehmens, bis ins Jahr 2020 20.000 Frauen aus ganz Saudi-Arabien einzustellen.



Der Grund, weshalb sich der Fahrdienst um weibliches Personal bemüht ist der, dass 70 Prozent der Kunden Frauen sind. Auch beim Konkurrenten Uber handelt es sich bei 80 Prozent der Kunden um Frauen. Die rund 220.000 Mitarbeiter der beiden Fahrdienste waren jedoch bislang ausschließlich Männer. Weil in Saudi-Arabien weibliche Fahrgäste nicht gerne in einen Wagen mit einem männlichen Fahrer einsteigen, hatten sie bisher Schwierigkeiten die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.