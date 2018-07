Malaysia hofft auf Normalisierung der Beziehungen mit Nordkorea

Der Premierminister Malysias Mahathir bin Mohamad hat offiziell seine Erwartung für eine Normalisierung der Beziehungen mit Nordkorea zum Ausdruck gebracht.



Der 92-Jährige sagte gestern in einem Interview mit der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo News, sein Land hoffe darauf, die diplomatischen Beziehungen mit Nordkorea neu zu ordnen. Er fügte hinzu, dass auch das im März aufgekündigte Abkommen mit Nordkorea für die gegenseitige visafreie Einreise, wieder belebt werden solle.



Malaysia und Nordkorea sind seit Jahrzehnten Verbündete. Diplomatische Beziehungen zwischen beiden Ländern wurden bereits im Jahr 1973 geschlossen. Anlässlich der Ermordung von Kim Jong-nam, dem Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-il, hatten sich die Beziehungen zwischen beiden Staaten jedoch verschlechtert. Auf Kim Jong-nam war im Februar letzten Jahres am Flughafen in Kuala Lumpur ein Giftanschlag verübt worden. Es gibt Vermutungen und Hinweise, dass der Mord von Nordkorea aus geplant wurde.



Der Fall hatte zu einem Streit zwischen Nordkorea und Malaysia geführt, nachdem die Führung in Pjöngjang allen malaysischen Staatsbürgern, die sich in Nordkorea aufhielten, untersagt hatte, das Land zu verlassen, bis alle Tatsachen auf dem Tisch lägen. Malaysia hatte im Gegenzug eine Ausgangssperre für nordkoreanische Diplomaten verhängt. Die Krise hatte letztlich dazu geführt, dass Kuala Lumpur und Pjöngjang gegenseitig ihre Botschafter auswiesen.





Nun will Premierminister Mahathir die diplomatischen Beziehungen in den Zustand vor dem Mordfall zurückversetzen. Er begrüßte zudem das Ergebnis des USA-Nordkorea-Gipfels in Singapur. Mahathir sagte, wir müssen darauf vertrauen, dass Nordkorea zur Denuklearisierung bereit ist und Schritte für die Demontage seiner Atom- und Raketenanlagen unternimmt.