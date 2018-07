Thailand: Vermisste Kinder in Höhle lebend gefunden

Rettungskräfte haben die in Thailand seit über einer Woche verschollen gewesenen Jungen eines Fußballteams lebend gefunden. Die 12 Jungen und ihr Trainer saßen in den Tiefen einer überfluteten Höhle im Norden Thailands fest. Seitdem hatte jegliches Lebenszeichen von ihnen gefehlt. Die Jugendlichen saßen auf einer Erhöhung, um sich vor dem Hochwasser zu schützen, als das Licht der Retter auf sie fiel. Das Erste was sie sagten war, dass sie Hunger hatten. Die Gruppe hatte zehn Tage lang ohne Wasser und Nahrung in der Dunkelheit ausgeharrt.



Die Jungen wurden an der breitesten Stelle des Höhlensystems Tham Luang Nang Non, etwa fünf Kilometer vom Eingang entfernt, gefunden. Für die Angehörigen gibt es nach Tagen quälenden Wartens wieder Grund zur Hoffnung. Die Mutter eines der Jungen sagte, sie habe zu 50 Prozent daran geglaubt, dass ihr Sohn noch am Leben sei und darauf gewartet, von ihm zu hören. Nach Angaben der thailändischen Regierung gehe es den Jugendlichen relativ gut. Keiner von ihnen schwebe in Lebensgefahr.



Die Einsatzkräfte müssen nun einen Weg finden, um die eingeschlossene Gruppe aus der Höhle herauszuholen. Die Gänge des Höhlensyystems stehen noch unter Wasser. Um die Höhle verlassen zu können, müssten die Eingeschlossenen durch das Wasser hindurchtauchen. Es wird überlegt, dass Spezialisten Taucherausrüstungen zu den Jungen bringen und gemeinsam mit ihnen wieder aus der Höhle heraustauchen. Unterdessen wurden die Jugendlichen und ihr Trainer mit Nahrung für vier Monate versorgt.