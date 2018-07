Thailänder bejubeln Rettung der Jugendlichen aus Tham-Luang-Höhle

In Thailand beglückwünschen die Einwohner in Bildern und Cartoons die Rettung der Jugendlichen, die 17 Tage lang in einer Höhle eingeschlossen waren. Seit dem 23. Juni waren die Jugendfußballer und ihr Trainer im Höhlenlabyrinth Tham-Luang in Chiang Rai eingeschlossen. Gestern wurden die letzten noch verbliebenen Fünf von Marinetauchern befreit.



Eine Zeichnung des thailändischen Künstlers SISIDEA mit niedlichen Figuren stößt in sozialen Medien auf große Resonanz. Man sieht darauf einen weißen Elefanten, der durch einen kurvigen Höhlengang schwimmt und einen Fußball vor sich hertreibt. Dem Elefanten folgen neun Wildschweine, Seehunde und Laubfrösche. Der Künstler erklärte, dass der weiße Elefant den Provinzgouverneur von Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn darstelle, der die Rettungsaktion klug geleitet hatte. Der Gouverneur wurde, nachdem die Kinder verschollen waren, zwar in eine andere Provinz versetzt, er hatte sich dennoch weiter für die Suche und Befreiung der Jugendlichen vor Ort eingesetzt.



Die Wildschweinchen stehen für die 13 Jugendlichen des Fußballteams und ihren Trainer. Mit den Seehunden zeichnete der Künstler die Taucher der Marine, denen die eingeschlossene Gruppe ihre Befreiung zu verdanken haben. Die Laubfrösche stellten Tauchexperten aus aller Welt dar, die bei der Rettung mithalfen. In der Zeichnung kann man außerdem verschiedene Tierfiguren erkennen, die jeweils ein Land, das mit professionellen Rettungskräften mitgeholfen hatte, darstellen. Zum Beispiel steht das Känguru für Australien, der Panda für China und das Rentier für Schweden.



Ein Comicautor mit dem Pseudonym „Taonika“ veröffentlichte im Internet eine Zeichnung, die den Kopf eines Wildschweins und darüber die lachenden Gesichter der 13 Überlebenden zeigt. Abgebildet sind auch die Nationalflaggen der Länder, die sich an der Rettungsaktion beteiligten.