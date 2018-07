Unternehmen in Taiwan entwickelt umweltfreundlichen Strohhalm

Der sogenannte Bubble-Tea ist über das Herkunftsland Taiwan hinaus ein weltweites Trendgetränk. Für das Aufsagen der Kügelchen, die in dem süßen Teegetränk schweben, sind dicke Strohhalme unverzichtbar. Aus dem Grund, dass sie der Umwelt schaden, sollen die Plastik-Strohhalme ab dem nächsten Jahr aber nicht mehr verwendet werden dürfen.

Ein Start-up Unternehmen in Taiwan hat als Lösung neulich einen Strohhalm aus pflanzlichen Substanzen entwickelt und seine Erfindung patentieren lassen.



Dem Unternehmen zufolge wird der Strohhalm aus Resten von Zuckerrohr hergestellt. Die organischen Substanzen würden nach der Verwendung, in der Erde in 180 Tagen zu 90 Prozent zersetzt. Von Testpersonen wurde der Strohhalm positiv bewertet. Er unterscheide sich nicht von gewöhnlichen Strohhalmen und durch den Zuckerrohr bekomme das Getränk einen süßeren Geschmack. Das Unternehmen hat bereits mit der Massenanfertigung des pflanzlichen Strohhalms begonnen.



Die Kontroversen um die Nutzung von Strohhalmen im Bubble-Tea wurden dadurch ausgelöst, dass die taiwanesische Umweltschutzbehörde EPA neulich einen Entwurf veröffentlicht hatte, demnach ab dem 1. Juli nächsten Jahres in Fastfood-Geschäften und Shopping-Malls keine Plastik-Strohhalme für den einmaligen Gebrauch verwendet werden dürfen. Von den Verbrauchern gab es heftigen Protest darüber, wie man denn in Zukunft Bubble-Tea ohne Strohhalme trinken solle. Die Umweltbehörde machte den verzweifelt wirkenden Vorschlag, die Kügelchen in Bubble-Teas mit dem Löffel zu essen.



Vor dem Hintergrund der verschärften Umweltauflagen stößt der Strohhalm aus Zuckerrohr auf großes Interesse. Ein neuliches Foto von einem unter Naturschutz stehenden Vogel am Hafen von Daxi hatte die Taiwanesen verschreckt. Der Vogel hatte einen Plastikstrohhalm verschluckt und konnte tagelang keine Nahrung aufnehmen.