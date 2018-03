EU-Parlament führte in letzten drei Jahren Geheimgespräche mit Nordkorea

Eine Gruppe des Europäischen Parlaments hat nach eigenen Angaben in den letzten drei Jahren Geheimgespräche mit Nordkorea geführt. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, inwieweit sich dies auf Nordkoreas Beurteilung auswirken konnte.



Die Delegation für die Beziehungen zur koreanischen Halbinsel offenbarte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz, dass Geheimgespräche mit Nordkorea stattfanden. Der britische Europaabgeordnete Nirj Deva, der die Delegation leitet, sagte, dass die Gruppe für einen Dialog ohne Vorbedingungen eingetreten sei, um die Konfrontation um das nordkoreanische Atomprogramm zu beenden. Die Delegation habe reguläre Geheimgespräche mit Nordkoreanern in Brüssel geführt. In den letzten drei Jahren habe sie 14 Mal nordkoreanische Beamte einschließlich Ministern getroffen und plane in naher Zukunft ein weiteres Treffen in Brüssel, hieß es. Die Delegation wolle auch im Zuge künftiger Gespräche zwischen Nordkorea und den USA eine Rolle spielen, beispielsweise beim Vertrauensaufbau.



Wie verlautete, habe die Delegation der Europaabgeordneten die Gefahr eines Atomkriegs betont und den Bedenken der Nordkoreaner Gehör geschenkt. Sie habe die Bedenken der Nordkoreaner verstanden, diese verstünden solche der Europäer, hieß es. Man habe den Nordkoreanern gesagt, sollte Nordkorea weiter an den Raketen- und Atombombenprogrammen arbeiten, würde dies zu einem unvermeidbaren Ende führen, das unvorstellbar sei, teilte Deva mit.



Laut einer diplomatischen Quelle in Brüssel handelt es sich bei den Gesprächen hauptsächlich um Treffen mit dem nordkoreanischen Botschafter in Großbritannien. Dieser dient auch als Botschafter in Belgien und besucht deshalb gelegentlich das Land. Kontakte mit der Delegation des EU-Parlaments für die Beziehungen zur koreanischen Halbinsel kamen bei solchen Gelegenheiten zustande. Der Quelle zufolge besuchte die Gruppe auch Süd- und Nordkorea. In den Jahren 2016 und 2017 sei es jedoch weder zu einem Besuch in Nordkorea noch zu Kontakten mit Beamten im Ministerrang gekommen. Der Europäische Auswärtige Dienst habe anscheinend solchen Aktivitäten keine große Bedeutung beigemessen, hieß es weiter. Trotzdem wird davon ausgegangen, dass die Zusammenkünfte dazu beigetragen haben, dass Nordkorea die Atmosphäre in der Weltgemeinschaft versteht.