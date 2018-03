Südkorea und USA verhandeln über FHA-Änderung und Stahlzölle

Die dritte Verhandlungsrunde zwischen Südkorea und den USA über eine Änderung des bilateralen Freihandelsabkommens (FHA) ist am Donnerstag in Washington eröffnet worden. Gleichzeitig finden die Verhandlungen über eine Ausnahme Südkoreas von den geplanten hohen US-Stahlzöllen statt. Deshalb wird erwartet, dass sich beide Angelegenheiten aufeinander auswirken werden.



Die südkoreanische Delegation für FHA-Verhandlungen leitet Yoo Myung-hee, Generaldirektorin für Handelsverhandlungen im Ministerium für Handel, Industrie und Energie. Ihr Gegenüber ist der stellvertretende US-Handelsbeauftragte Michael Beeman. Für die Verhandlungen über den Freihandelspakt und die Stahlzölle sind dieselben Behörden beider Länder zuständig, daher können beide Unterredungen nicht voneinander getrennt werden.



Es wird befürchtet, dass die Ausgangslage bei den Verhandlungen über eine Änderung des FHA wegen der Stahlfrage für Südkorea ungünstig wurde. Südkorea will im Rahmen des Freihandelspakts einen Schutzmechanismus gegen den Handelsdruck der USA schaffen. Die USA wollen anscheinend mittels der Stahlfrage Zugeständnisse bei den FHA-Verhandlugnen erwirken. Die USA erklärten, dass sie eine Zollreduzierung oder -befreiung gewähren könnten, falls ein mit den USA in wichtigen Sicherheitsbeziehungen befindliches Land eine Alternative vorlege, um Sorgen wie das Überangebot und die Umladung von Stahl aus China zu zerstreuen.



Einige Beobachter rechnen mit einem Geben und Nehmen. Südkorea mache beispielsweise in Branchen wie Autoindustrie, die den USA besonders am Herzen liegen, Zugeständnisse und erwirkte eine Ausnahme von den Stahlzöllen. Die USA verdächtigen Südkorea des Exports auf Umwegen, da für koreanische Stahlprodukte häufig Stahl aus China verwendet wird. Daher wird erwogen, Produkte aus chinesischem Stahl von den Herkunftskriterien im Freinhandelspakt auszuschließen.



Trotz der Verhandlungen über die Stahlzölle will die südkoreanische Regierung unverändert an dem Prinzip festhalten, dass im Freihandelsabkommen mit den USA die Interessengleichheit gewahrt werden sollte. Südkorea will nämlich nicht unbedingt nachgeben, sondern bei FHA-Verhandlungen nach Alternativen suchen, die für die USA zufriedenstellend sein könnten. Das koreanische Industrieministerium teilte mit, dass beide Seiten über ihre Anliegen, die sie bei den beiden letzten Runden vorstellten, intensiv diskutieren und nach Wegen für Fortschritte bei den Verhandlungen suchen würden.