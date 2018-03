Regierung legt Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung junger Menschen vor

Die Regierung hat am Donnerstag Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen bekannt gegeben.



Im Mittelpunkt steht die Unterstützung für junge Menschen im Falle der Beschäftigung bei kleinen und mittleren Unternehmen beim Einkommen, Wohnen und der Vermögensbildung. Sollten kleine und mittlere Firmen oder große Mittelständler junge Menschen neu in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse übernehmen, werden drei Jahre lang Subventionen in Höhe von neun Millionen Won im Jahr pro Kopf gewährt. Damit sollen die Einstiegsgehälter bei kleinen und mittelgroßen Firmen auf das Niveau bei Großunternehmen angehoben werden.



Die neu Beschäftigten beim Mittelstand werden in den ersten fünf Jahren von der Einkommenssteuer befreit. Für die Zahlung der Wohnungskaution wird ein Kredit in Höhe von bis zu 35 Millionen Won zu einem Zinssatz von 1,2 Prozent mit einer Laufzeit von vier Jahren gewährt. Zudem will die Regierung Zuschüsse in Höhe von 24 Millionen Won zahlen, sollte ein junger Mensch drei Jahre lang bei einem Mittelständler arbeiten und sechs Millionen Won sparen.



Um die benötigten Finanzmittel aufzubringen, will die Regierung einen Nachtragshaushalt in Höhe von vier Billionen Won aufstellen. Es wird angestrebt, dass das Zusatzbudget noch im April vom Parlament gebilligt wird.



Die Regierung wird auch die Existenzgrüdung intensiver fördern, um 120.000 Fälle der Existenzgründung durch junge Menschen im Jahr herbeizuführen. Hierfür werden im Falle einer Unternehmensgründung auf der Grundlage technologischer Innovation in der Vorbereitungsphase bis zu 100 Millionen Won bereit gestellt und in der anfänglichen Wachstumsphase bis zu eine Milliarde Won.



Auch Maßnahmen für die Verbesserung der Kompetenz der Soldaten bei der Jobsuche werden getroffen. Gleichzeitig wird das soziale Sicherheitsnetz auf dem Gebiet der Beschäftigung verstärkt. Die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes wird von derzeit maximal 180 Tagen auf 240 Tage verlängert.



Grund für die Einführung dieser Maßnahmen ist, dass kein Anzeichen für eine deutliche Verbesserung bei der Beschäftigungsnot unter jungen Menschen sichtbar ist. Die Regierung will durch die Schaffung von 180.000 bis 220.000 neuen Arbeitsstellen bis 2021 die Arbeitslosenquote bei jungen Menschen auf unter acht Prozent drücken.