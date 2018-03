Vorbereitungsausschuss für Korea-Gipfel tagt erstmals

Südkorea hat einen Ausschuss zur Vorbereitung des vereinbarten innerkoreanischen Spitzentreffens ins Leben gerufen. Das Komitee kam am Freitag zu seiner ersten Sitzung zusammen.



Beim ersten Treffen am Präsidentensitz überprüfte das Gremium die Gesamtsituation. Es wurde erörtert, wie Arbeitsgespräche mit Nordkorea im Vorfeld des Gipfels zustande gebracht werden sollten. Die Mitglieder diskutierten auch über Verfahrensfragen in Bezug auf die Einrichtung einer Hotline zwischen den Staatschefs Süd- und Nordkoreas, die beim Besuch der südkoreanischen Sondergesandten in Pjöngjang in der Vorwoche vereinbart worden war.



Das Vorbereitungskomitee setzt sich aus Vertretern des Präsidialamtes und der Regierung zusammen. Die Leitung übernimmt der Stabschef im Präsidialamt Im Jong-seok, während Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon als Generalsekretär dient. Weitere Mitglieder sind der Leiter des Büros für nationale Sicherheit Chung Eui-yong, der präsidiale Stabschef für Politik Jang Ha-sung, Außenministerin Kang Kyung-wha, Verteidigungsminister Song Young-moo, Geheimdienstchef Suh Hoon und der Minister des Büros für Koordinierung der Regierungspolitik Hong Nam-ki.



Der Ausschuss ist zuständig für die Vorbereitungen und Diskussionen mit Nordkorea, um beim Gipfeltreffen wesentliche Vereinbarungen für die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen erzielen zu können. Ihm unterstehen drei Unterausschüsse, die für die Tagesordnung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie Verwaltungsunterstützung verantwortlich sind. Wichtige Entscheidungen werden bei einer Plenarsitzung getroffen, die jede Woche oder alle zwei Wochen stattfinden wird.



Der Sprecher des Präsidialamtes Kim Eui-kyeom sagt, das Vorbereitungsgremium sei verglichen mit dem letzten Korea-Gipfel im Jahr 2007 einfacher organisiert. Damit solle eine zügige Reaktion im Zuge der Vorbereitungen ermöglicht werden. Präsident Moon Jae-in rief zu gründlichen Vorbereitungen auf, da Gipfeltreffen zwischen Süd- und Nordkorea sowie zwischen Nordkorea und den USA nacheinander stattfinden würden.



Es wurde unterdessen bekannt, dass das südkoreanische Präsidialamt ein eintägiges Spitzentreffen erwägt. Die Entscheidung darüber solle nach Diskussionen im Vorbereitungsausschuss und durch Arbeitsgespräche mit Nordkorea gefällt werden. Jedoch werde erwartet, dass das Treffen nur einen Tag dauern werde, sagte ein Beamter des Präsidialamtes Reportern.