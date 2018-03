Südkoreas Anteil am Weltmarkt für Halbleiter übertrifft erstmals 20 Prozent

Der Anteil südkoreanischer Unternehmen am globalen Halbleitermarkt hat letztes Jahr erstmals die 20-Prozent-Marke übertroffen.



Einem Bericht des Marktforschungsunternehmens IHS Markit zufolge betrug der Marktanteil von Samsung Electronics im vergangenen Jahr 14,5 Prozent. SK Hynix erreichte 6,2 Prozent Anteil. Beide koreanische Hersteller kamen zusammen auf einen Anteil von 20,7 Prozent.



Samsungs Halbleiterumsatz stieg im letzten Jahr drastisch um 53,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 62 Milliarden Dollar. Damit konnte Samsung den US-Konkurrenten Intel, der Jahrzehnte lang Spitzenreiter war, mit einem knappen Vorsprung auf Platz zwei verdrängen. Intel kam mit einem Umsatz von 61,4 Milliarden Dollar auf 14,3 Prozent Anteil. Samsung hatte noch im Jahr 2008 mit einem Halbleiterumsatz von 16,9 Milliarden Dollar nicht einmal die Hälfte des Umsatzes von Intel erreicht und 6,5 Prozent Anteil verzeichnet. In nur einem Jahrzehnt konnte der koreanische Hersteller seinen Umsatz auf mehr als 60 Milliarden Dollar steigern und auf Platz eins vorrücken.



SK Hynix verzeichnete letztes Jahr einen Umsatz von 26,6 Milliarden Dollar. Mit 6,2 Prozent Anteil konnte das Unternehmen seine Konkurrenten Micron Technology, Broadcom und Qualcomm übertreffen, die jeweils auf 5,3, vier und 3,9 Prozent kamen. SK Hynix rangierte 2008 mit sechs Milliarden Dollar Umsatz und 2,3 Prozent Anteil ungefähr an zehnter Stelle. Der Hersteller konnte letztes Jahr seinen Umsatz um 81 Prozent im Vorjahresvergleich verbessern.



Das gute Ergebnis beider koreanischer Unternehmen wird auf den Aufschwung bei Halbleiterspeichern zurückgeführt, bei denen sie die Oberhand haben. Auch in diesem Jahr steigen die Preise von DRAM-Speichern und NAND-Flashspeichern weiter. Deshalb haben führende Marktforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen nacheinander nach oben korrigiert. World Semiconductor Trade Statistics hob jüngst die diesjährige Wachstumsprognose für den Halbleitermarkt von sieben Prozent auf 9,5 Prozent an. IC Insights verbesserte seine Wachstumsprognose für den DRAM-Markt von 13 Prozent auf 37 Prozent, die für den NAND-Flash-Markt von zehn Prozent auf 17 Prozent. Das bedeutet, dass die koreanischen Unternehmen, Marktführer bei Halbleiterspeichern, dieses Jahr ihre Marktanteile ausbauen könnten.