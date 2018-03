Beide Koreas sprechen über Auftritt südkoreanischer Künstlertruppe in Pjöngjang

Beide Koreas sprechen am Dienstag über einen Auftritt einer südkoreanischen Künstlertruppe in Pjöngjang.



Südkoreas Vereinigungsministerium teilte mit, dass die Arbeitsgespräche am Dienstag im Panmungak, einem nordkoreanischen Pavillon im Waffenstillstandsort Panmunjeom, stattfinden würden. Nordkorea hatte die Südkoreaner zu einem Auftritt in Pjöngjang eingeladen, als südkoreanische Sondergesandte am 5. März die nordkoreanische Hauptstadt besucht hatten. Das Konzert gilt als Gegenbesuch für die Auftritte einer nordkoreanischen Künstlertruppe in Südkorea anlässlich der Olympischen Winterspiele in PyeongChang. Der Auftritt südkoreanischer Künstler soll Anfang April zustande kommen.



Südkoreas Delegation für die Arbeitsgespräche wird von Popsänger und Komponist Yun Sang geleitet. Er wurde zum musikalischen Direktor der südkoreanischen Künstlertruppe designiert, die in Pjöngjang auftreten wird. Zur Delegation zählen Park Hyeong-il, Generaldirektor im Vereinigungsministerium, und Park Jin-won vom Präsidialamt. Zur nordkoreanischen Abordnung zählt unter anderem Hyon Song-wol. Sie war als Leiterin des Samjiyon-Orchesters für die Auftritte anlässlich der Olympischen Winterspiele nach Südkorea gekommen. Bei dem Treffen werden beide Seiten über den Umfang der südkoreanischen Künstlertruppe, die Reiseroute, das Programm und Bequemlichkeiten für die Südkoreaner sprechen.



Bisher sind südkoreanische Künstlertruppen mehr als zehn Mal in Pjöngjang aufgetreten. Das erste Konzert fand 1985 anlässlich des Besuchs von getrennten Familien in der Heimat und des Besuchs von Künstlertruppen statt. Das Repertoire bestand bisher hauptsächlich aus Popmusik-Stücken, obwohl auch klassische und traditionelle Musikwerke gespielt wurden.



Die neue Aufführung wird sich vom Programm her voraussichtlich kaum von den früheren Auftritten unterscheiden. Damit wird der Auftritt der südkoreanischen Künstlertruppe den Konzerten der Nordkoreaner anlässlich der Winterspiele von PyeongChang in Südkorea ähneln. Das Samjiyon-Orchster spielte mehr als 40 Werke, darunter in beiden Koreas bekannte Poplieder und klassische Musikstücke. Daher wird erwartet, dass ältere und junge Popsänger, die auch in Nordkorea bekannt sind, in Begleitung eines Orchesters vor Zuschauern in Pjöngjang auftreten werden. Zudem wird die Beteiligung klassischer Sänger und traditioneller koreanischer Musiker erwartet.