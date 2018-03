Südkorea und USA wollen US-nordkoreanisches Spitzentreffen unbedingt zum Erfolg machen

Südkorea und die USA haben miteinander und auch mit Japan vereinbart, für einen Erfolg der geplanten Spitzentreffen zwischen Süd- und Nordkorea sowie zwischen Nordkorea und den USA eng zu kooperieren.



Das sagte Chung Eui-yong, der Leiter des Büros für nationale Sicherheit im südkoreanischen Präsidialamt, nach seiner Rückkehr von einem Besuch in den USA am Dienstag vor Reportern. Chung war am Samstag und Sonntag (Ortszeit) in San Francisco mit den nationalen Sicherheitsberatern der USA und Japans, Herbert McMaster und Shotaro Yachi, zusammengekommen. Chung und McMaster führten am Rande des Dreier-Treffens zweimal bilaterale Gespräche und diskutierten über die Spitzentreffen Südkoreas und der USA jeweils mit Nordkorea.



McMaster und er hätten die Ansicht geteilt, dass der US-Nordkorea-Gipfel für den Frieden und die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und auch in der Welt unter allen Umständen erfolgreich sein sollte, teilte Chung mit. Auch beim trilateralen Treffen sei vereinbart worden, dass die drei Länder für das Spitzentreffen zwischen Süd- und Nordkorea und das Spitzentreffen zwischen den USA und Nordkorea eng zusammenarbeiten würden.



Die Zusammenkunft in San Francisco war das erste Treffen zwischen den nationalen Sicherheitsberatern Südkoreas, der USA und Japans, nachdem beide Gipfeltreffen vereinbart worden waren. Der Korea-Gipfel wird im April im Waffenstillstandsort Panmunjeom stattfinden, der Gipfel zwischen Nordkorea und den USA wird im Mai erfolgen. Diesbezüglich berichtete die Zeitung „New York Times“, dass der US-Geheimdienst CIA und das nordkoreanische Aufklärungsbüro einen inoffiziellen Kanal in Betrieb genommen hätten.



Für beide Spitzentreffen herrscht eine positive Perspektive vor, da Nordkoreas Machthaber Bereitschaft zur Denuklearisierung bekundete. Einige Beobachter meinen, dass die Treffen sich von früheren Gesprächen unterscheiden würden, da der Schaden für Nordkorea als Folge der Sanktionen seinen Gewinn aus dem Atomprogramm deutlich übertreffe.



Für einen Erfolg der Spitzentreffen ist ein geschlossenes Vorgehen der Weltgemeinschaft erforderlich. Hierfür ist eine enge Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan wichtiger als alles andere.