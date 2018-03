Entwurf des Präsidenten für Verfassungsänderung bekannt gegeben

Das Präsidialamt hat einen Teil des Entwurfs von Präsident Moon Jae-in für eine Verfassungsänderung bekannt gegeben. Das Amt will zunächst die Einzelheiten des Vorschlags veröffentlichen und der Öffentlichkeit erläutern, bevor der Entwurf am 26. März eingebracht werden soll.



Der präsidiale Chefsekretär für Bürgerangelegenheiten, Cho Kuk, gab am Dienstag zunächst die Präambel und den Teil über die Grundrechte bekannt. In der Präambel werden die Ideen von drei großen Demokratiebewegungen des Landes genannt. Es sind die Bu-Ma Demokratischen Proteste, die 18. Mai-Demokratiebewegung in Gwangju und die Demokratiebewegung vom 10. Juni.



Bei den Bu-Ma Demokratischen Protesten handelt es sich um die Demokratiebewegung im Oktober 1979 in Busan und Masan (jetzt Changwon) gegen das damalige Yushin-Regime. Die Demokratiebewegung vom 10. Juni steht für die landesweiten Protestaktionen im Jahr 1987 gegen das Militärregime von Chun Doo-hwan. Die 18. Mai-Demokratiebewegung in Gwangju fand 1980 statt und forderte viele Todesopfer, da das Militär zur Unterdrückung der Demonstrationen Truppen einsetzte. Die Kerzenlicht-Revolution, die zur Amtsenthebung von Ex-Präsidentin Park Geun-hye führte, wurde nicht berücksichtigt. Cho begründete die Entscheidung damit, dass die Revolution noch im Gange sei.



Hinsichtlich der Grundrechte ist es bemerkenswert, dass drei Arbeitnehmerrechte der öffentlich Bediensteten anerkannt sind. Der Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ wurde aufgenommen. Das Subjekt der Grundrechte wurde von den Bürgern auf die Menschen erweitert.



Das Oppositionslager protestierte heftig gegen den Vorschlag des Präsidenten zur Verfassungsreform. Das Einbringen eines Entwurfs des Präsidenten für eine Verfassungsänderung sei nur in einer Diktaktur vorstellbar, kritisierte die Freiheitspartei Koreas. Die größte Oppositionspartei sprach sich auch dagegen aus, die drei Demokratiebewegungen in der Präambel zu nennen. Die Bareun Mirae-Partei warf Moon die „Arroganz des kaiserlichen Präsidenten“ vor, die Nationalversammlung zu ignorieren. Sie verlangte, die Einreichung seines eigenen Entwurfs aufzugeben.



Dagegen forderte die regierende Minjoo-Partei Koreas die Opposition auf, auf Diskussionen über eine Verfassungsänderung sofort einzugehen. Das Versprechen gegenüber den Bürgern, ein Verfassungsreferendum gleichzeitig mit den Kommunalwahlen im Juni abzuhalten, müsse eingehalten werden. Die Opposition sollte den Verfassungsdiskussionen nicht im Wege stehen, hieß es.