Forum zwischen Süd- und Nordkorea sowie USA in Finnland

Süd- und Nordkorea sowie die USA haben bei einem sogenannten Track-1,5-Dialog in Finnland Diskussionen über die geplanten Spitzentreffen zwischen beiden Koreas und zwischen Nordkorea und den USA geführt.



Das Forum fand am Dienstag und Mittwoch in der Residenz des finnischen Premierministers in Vantaa nördlich von Helsinki statt. Aus Südkorea nahmen daran unter anderem Professor Kim Joon-hyung an der Handong Global University, der Vorsitzende des Sejong Instituts Baek Jong-chun und der ehemalige Botschafter in Japan Shin Kak-soo teil. Die USA wurden von Kathleen Stephens, frühere US-Botschafterin in Südkorea, und Robert Carlin, Gastdozent an der Stanford University, vertreten. Die Teilnehmer aus Südkorea und den USA sind frühere Beamte und Wissenschaftler.



Aus Nordkorea nahm Choi Kang-il, kommissarischer Direktor für Nordamerika-Angelegenheiten im Außenministerium, teil, was Aufmerkamkeit erregte. Denn Choi wird als USA-Kenner seines Ressorts voraussichlich bei der Vorbereitung auf das US-Nordkorea-Spitzentreffen eine große Rolle spielen.



Bei dem Forum wurden keine Themen festgelegt, sondern die Teilnehmer äußerten frei ihre Meinungen. Da der innerkoreanische Gipfel und der Gipfel zwischen Nordkorea und den USA bevorstehen, wurde für einen Erfolg beider Gespräche breit diskutiert.



Im Falle eines Track-1,5-Gesprächs kann keine verbindliche Besprechung zustande kommen, da es kein Treffen zwischen Behördenvertretern darstellt. Jedoch gerade deswegen kann ein solches Gespräch im Vorfeld wichtiger Verhandlungen als zweckmäßiger Dialograhmen fungieren. Denn eine solche Zusammenkunft bietet die Möglichkeit, die Position des Gesprächspartners zu sondieren und seine wahren Absichten zu erkennen. Auf dieser Grundlage kann man seine Position, Strategie und realisierbare Ziele festlegen.



Der Korea-Gipfel ist für April vorgesehen, und der Nordkorea-US-Gipfel für Mai. Konsultationen hierzu wurden bisher nicht aufgenommen. Das Forum in Helsinki kann als eine Art Sondierungsgespräche im Vorstadium der Diskussionen über die Gipfeltreffen betrachtet werden. Keines der drei Länder stellte bisher Bedingungenfür Gipfelgespräche. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob anlässlich des Forums in Finnland eine feste Grundlage für das endgültige Zustandekommen der Gipfelgespräche geschaffen wird.