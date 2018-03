Ein Dreiergipfel zwischen Südkorea, China und Japan wird für Anfang Mai angestrebt.



Ein hoher Beamter des südkoreanischen Präsidialamtes bestätigte am Mittwoch, dass entsprechende Anstrengungen unternommen würden. Die Bestätigung erfolgte, nachdem die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Dienstag unter Berufung auf Quellen in den drei Ländern über ein entsprechendes Vorhaben berichtet hatte. Die drei Länder hätten sich im Grundsatz darauf geeinigt, Anfang Mai in Tokio ein trilaterales Gipfeltreffen abzuhalten, hieß es.



Das Präsidialamt teilte mit, dass noch kein konkreter Termin festgelegt worden sei. Hierfür müssten verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, darunter die Feierlichkeiten zum ersten Jubliäum nach dem Amtsantritt von Präsident Moon Jae-in.



Der Gipfel zwischen Südkorea, China und Japan wurde eingeführt, um die Kooperation in der Region zu festigen und ein gemeinsames Gedeihen zu verwirklichen. Dem Schritt lag die Einschätzung zugrunde, dass die regionale Zusammenarbeit in Nordostasien verglichen mit Europa und Südostasien nicht reibungslos verläuft. Daher einigten sich die drei Staaten, eine enge Kooperation quasi im Rahmen einer Shuttlediplomatie auf höchster Ebene anzustreben.



Südkorea, China und Japan konnten jedoch bisher dem Zweck der Gespräche nicht gerecht werden. Der Dreiergipfel fand im November 2015 in Seoul zum letzten Mal statt und seitdem nicht mehr. Zurückgeführt wird dies auf eine passive Haltung Chinas und das Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-Präsidentin Park Geun-hye in Südkorea.



Der erste Dreiergipfel fand am 13. Dezember 2008 in Tokio statt. Die drei Staaten vereinbarten, den Gipfel jedes Jahr und turnusmäßig in einem der drei Länder abzuhalten. Nach dem vierten Treffen im Jahr 2011 wurde von der Einigung abgewichen. Angesichts der Konflikte unter den drei Ländern unter anderem über Vergangenheitsfragen konnte der fünfte Gipfel erst 2015 zustande kommen, seitdem fand kein Spitzentreffen mehr statt.



Sollte der trilaterale Gipfel doch anberaumt werden, wird Präsident Moon seinen Antrittsbesuch in Japan abstatten. Am Rande des Dreiergipfels werden bilaterale Gespräche mit seinen Kollegen aus China und Japan stattfinden. Das würde eine gute Gelegenheit für Südkorea sein, hinsichtlich der Situation auf der koreanischen Halbinsel die Kooperation mit den beiden Nachbarn zu verstärken.