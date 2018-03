US-Notenbank hebt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an

Die US-Notenbank Fed hat erstmals in diesem Jahr den Leitzins angehoben. Damit übertraf der Schlüsselzins in den USA zum ersten Mal seit zehn Jahren und sieben Monaten das Zinsniveau in Südkorea.



Der Offenmarkt-Ausschuss (FOMC) der Fed hob am Mittwoch den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf das Niveau von 1,5 bis 1,75 Prozent an. Es war die erste Zinserhöhung nach dem Amtsantritt des neuen Fed-Chefs Jerome Powell im Februar. Die neue Zinsentscheidung erfolgte drei Monate nach der letzten Anhebung der Fed noch unter Leitung seiner Vorgängerin Janet Yellen im Dezember.



Die Fed hatte nach Jahren einer Nullzinspolitik 2015 und 2016 jeweils einmal den Leitzins angehoben. Im vergangenen Jahr erfolgten drei Zinssteigerungen. Die US-Notenbank schreitet in Richtung einer Zinsnormalisierung, indem sie das Tempo der Zinsanhebungen langsam erhöht. Das spiegelt laut Experten die Zuversicht der USA für die Realwirtschaft wider.



Die Indikatoren für Konsum, Investitionen und Beschäftigung in den USA setzen ihre positive Entwicklung fort. Die Steuersenkungen und die Absicht der Trump-Regierung für Infrastrukturinvestitionen in Höhe von 1,5 Billionen Dollar beflügeln den Wachstumstrend ebenfalls. Die Fed hob die Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr von 2,5 Prozent auf 2,7 Prozent an.



Experten erwarten, dass die Fed im laufenden Jahr zwei oder drei weitere Mal die Zinsen erhöhen wird. Der Fed-Chef sagte, dass allmähliche Zinsanhebungen der Wirtschaft nutzten. Demgegenüber wird davon ausgegangen, dass die Zentralbanken in Europa und Asien mit einer möglichen Zinsanhebung vorsichtig sein würden. Denn dortige Indikatoren sind nicht so günstig wie in den USA.



In Südkorea wird die Aufmerksamkeit darauf gerichtet, ob seine Zentralbank die Zinsen erhöhen wird. Ihr Leitzins liegt derzeit bei 1,5 Prozent und damit unter dem Zinsniveau in den USA. Daher wird ein Kapitalabfluss befürchtet. Auch wenn es nicht zu einem raschen Kapitalabzug käme, kann sich die Lage ändern, wenn die USA die Zinsen weiter erhöhen.