Präsident Moon bricht zu Besuchen in Vietnam und VAE auf

Präsident Moon Jae-in ist am heutigen Donnerstag zu einer siebentägigen Reise nach Vietnam und in die Vereinigten Arabischen Emirate aufgebrochen.



Am ersten Besuchstag in Vietnam sind der Besuch bei der vietnamesischen Fußballnationalmannschaft und die Teilnahme an der Zeremonie der Grundsteinlegung für das Vietnam-Korea-Institut für Wissenschaft und Technologie (VKIST) sowie an einem Dinner mit koreanischen Einwohnern geplant. Der Besuch der Fußballnationalmannschaft wird zur Vertiefung der Verbundenheit zwischen den Menschen in beiden Ländern beitragen. Denn ihr südkoreanischer Trainer Park Hang-seo wurde ein Nationalheld, nachdem die Mannschaft Zweiter bei der diesjährigen U-23-Fußball-Asienmeisterschaft geworden war. Das VKIST ist ein Forschungsinstitut nach dem Vorbild des Korea-Instituts für Wissenschaft und Technologie (KIST).



Am zweiten Tag sind eine offizielle Begrüßungsfeier, Spitzengespräche und Treffen mit führenden Politikern vorgesehen. Moon wird mit Präsident Tran Dai Quang zusammenkommen. Anschließend wird er führende Politiker wie den Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong, treffen. Er wird auch an einer Jobmesse und einem Korea-Vietnam-Business Forum teilnehmen.



Präsident Moon wird am Samstag in die VAE weiterreisen. Er wird am Sonntag mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Muhammad Al Nahyan, Spitzengespräche führen. Am Montag wird Moon mit dem Kronzprinzen einer Feier anlässlich des Abschlusses des Baus des Reaktorblocks 1 am Atomkraftwerk Barakah beiwohnen. Das AKW Barakah stellt den ersten AKW-Export Südkoreas dar.



Am Dienstag wird Moon die in Abu Dhabi eingesetzte koreanische Truppeneinheit Akh besuchen. Sie bildet Truppen der VAE aus, hält gemeinsame Übungen ab und ist auch für den Schutz der Südkoreaner bei Eventualitäten in den VAE zuständig. Anschließend wird Moon das Emirat Dubai besuchen und Herrscher Muhammad bin Raschid Al Maktum treffen. Dann wird er der Unterzeichnung eines Vertrags über die Teilnahme an der Dubai Expo 2020 beiwohnen.



Die diesmalige Reise ist von großer Bedeutung, da Vietnam und die VAE eine Drehscheibe in Südostasien und Nahost sind. Sie verzeichnen ein explosionsartiges Wachstum und besitzen ein nahezu unbegrenztes Marktpotenzial. Moons Besuche haben auch den Charakter einer „Sales-Diplomatie“, um koreanischen Unternehmen den Zugang zu beiden Märkten zu ermöglichen.