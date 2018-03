Ex-Präsident Lee Myung-bak verhaftet

Der frühere Präsident Lee Myung-bak ist wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet worden.



Das Bezirksgericht Seoul Zentral erließ um 23.06 Uhr am Donnerstag einen Haftbefehl gegen Lee. Lee weigerte sich, zu einer gerichtlichen Anhörung zur Überprüfung des Haftantrags der Staatsanwaltschaft zu erscheinen. Deshalb wurde die Vernehmung durch die Überprüfung von Dokumenten ersetzt.



Zur Begründung seiner Entschedung teilte das Gericht mit, die Verdächte seien zu einem großen Teil glaubhaft gemacht worden. Es bestehe Verdunkelungsgefahr. Die Staatsanwaltschaft schickte unmittelbar zwei Staatsanwälte zum Privathaus des Ex-Präsidenten, um den Haftbefehl zu vollstrecken. Lee traf um 0.18 Uhr am Freitag in einem Untersuchungsgefängnis ein und wurde in Haft genommen.



Nach dem Erlass des Haftbefehls veröffentlichte Lee auf seiner Facebook-Seite eine Stellungnahme. Er gebe sich selbst die Schuld und empfinde Reue, schrieb Lee. Er betonte zugleich, er glaube, dass er sein Bestes getan habe, als er als Bürgermeister von Seoul und Staatspräsident gedient habe. Er habe Bemühungen unternommen, um sich von alten korrupten Praktiken loszusagen und eine transparente Politik zu gestalten. Doch diese Bemühungen hätten nicht ausgereicht, um den heutigen Erwartungen der Bürger zu entsprechen, hieß es.



Gegen Lee wurden 18 Vorwürfe erhoben, darunter Bestechlichkeit, Unterschlagung und Machtmissbrauch. Neben den Zahlungen des Geheimdients in Höhe von 700 Millionen Won oder 648.000 Dollar werden Prozesskosten des Unternehmens DAS in den USA in Höhe von 5,85 Millionen Dollar, die Samsung Electronics gezahlt hatte, als Bestechungsgeld betrachtet. Lee wird auch vorgeworfen, 35 Milliarden Won oder 32,4 Millionen Dollar unterschlagen zu haben. Dazu zählen Geheimfonds in Höhe von 33,9 Milliarden Won oder 31 Millionen Dollar, die er von 1991 bis 2007 bei DAS eingerichtet haben soll. Lee gilt als eigentlicher Eigentümer des Autoteileherstellers. Ihm wird Machtmissbrauch vorgeworfen, da er Staatsorgane mobilisiert haben soll, um DAS bei seinem Gerichtsstreit in den USA zu unterstützen.



Die Staatsanwaltschaft kann nun bis zu 20 Tage lang Ermittlungen gegen Lee in Untersuchungshaft fortsetzen. Es wird erwartet, dass die Staatsanwaltschaft Lee am Ende der Untersuchungshaft am 11. April oder noch davor anklagen wird.