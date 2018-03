Regierung legt Richtlinien für Haushaltsplan 2019 fest

Die Regierung hat die Richtlinien für die Erstellung des nächstjährigen Haushaltsplans festgelegt.



Die Richtlinien für die Erstellung des Haushaltsplans und von Plänen zum Fondsmanagement 2019 wurden bei der Kabinettssitzung am Montag verabschiedet. Jedes Ministerium muss anhand der Richtlinien seinen Haushalt aufstellen und bis 25. Mai dem Finanzministerium Haushaltsforderungen einreichen. Das Finanzministerium wird auf deren Grundlage den Haushaltsplan der Regierung für 2019 aufstellen und bis 2. September der Nationalversammlung einbringen.



Die Regierung beschloss, die Gesamtausgaben im kommenden Jahr stärker als den im mittelfristigen Finanzverwaltungsplan vorgesehenen Anstieg von 5,7 Prozent zu steigern. Der diesjährige Haushalt beträgt 428,8 Billionen Won oder 396 Milliarden Dollar. Dem mittelfristigen Finanzplan für den Zeitraum von 2017 bis 2021 zufolge soll sich das Budget im kommenden Jahr auf 453,3 Billionen Won oder 402 Milliarden Dollar belaufen. Das Volumen wird jedoch laut den festgelegten Richtlinien übertroffen.



Im kommenden Jahr sollen kräftige Ausgaben in den Bereichen Beschäftigung junger Menschen, niedrige Geburtenrate/Alterung, innovatives Wachstum und Sicherheit getätigt werden. Mit einer verstärkten Rolle der Staatsfinanzen sollen nämlich die Schaffung von Arbeitsplätzen und ein vom Einkommen geleitetes und innovationsbasiertes Wachstum gefördert werden. Damit will die Regierung aktiv auf strukturelle Faktoren wie den Wandel der Bevölkerungsstruktur und ein schwaches Wachstum reagieren. Die Regierung will auch größere Investitionen für die Chancengleichheit, die soziale Integration und die Berücksichtigung sozial Schwacher tätigen.



Die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen für junge Menschen wird mit Maßnahmenpaketen entsprechend der Nachfrage unterstützt, die die Jobsuche, Existenzgründung, Ausbildung und Wohnunterstützung betreffen. Die vorhandenen Projekte zur Bekämpfung der niedrigen Geburtenrate werden von Grund auf überprüft. Im Mittelpunkt der künftigen Unterstützung werden Projekte stehen, die besonders große Effekte haben. Wichtige führende Projekte wie Drohnen und selbstfahrende Fahrzeuge werden intensiv unterstützt, um neue Märkte und Arbeitsplätze zu schaffen. Investitionen in anfällige Einrichtungen werden gesteigert, es wird eine Datenbank zu gefährlichen Einrichtungen eingerichtet.