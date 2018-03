Südkorea und VAE wollen besondere strategische Partnerschaft anstreben

Südkorea und die Vereinigten Arabische Emirate haben sich geeinigt, ihre Beziehungen von der strategischen Partnerschaft auf die Ebene einer besonderen strategischen Partnerschaft zu heben.



Die Einigung erzielten Präsident Moon Jae-in und der Kronprinz von Abu Dhabi, Muhammad bin Zayid Al Nahyan, bei ihren Spitzengsprächen am Sonntag in den VAE. Die Kooperation im Verteidigungsbereich wurde zum Kern der bilateralen Beziehungen bestimmt und es wurde die Einführung eines Zwei-plus-Zwei-Diskussionsgremiums auf den Gebieten Auswärtiges und Verteidigung vereinbart.



Südkorea und die VAE nahmen 1980 diplomatische Beziehungen auf, ihre Zusammenarbeit seitdem konzentrierte sich auf die Bereiche Energie, Bau und Anlagen. Im Jahr 2009 entschieden sich die VAE für einen koreanischen Reaktortyp für ein geplantes Kernkraftwerk, aus diesem Anlass schlossen beide Länder eine strategische Partnerschaft. Sie erweiterten ihre Zusammenarbeit auf weitere Gebiete wie Verteidigung, Rüstungsindustrie sowie Gesundheit und Medizin. Die südkoreanische Truppeneinheit Akh wurde in die VAE entsandt, um dort vor allem Sondereinsatzkräfte auszubilden.



Nach dem Amtsantritt der Moon Jae-in-Regierung wurde jedoch bekannt, dass Südkorea zur Regierungszeit von Ex-Präsident Lee Myung-bak im Gegenzug für den AKW-Export eine umstrittene geheime Absichtserklärung mit den VAE im Militärbereich abgeschlossen hatte. Der Konflikt wegen dieser Angelegenheit konnte bewältigt werden, nachdem Südkoreas präsidialer Stabschef Im Jong-seok und Khaldoon Khalifa Al Mubarak, der Vorsitzende der Behörde für exekutive Angelegenheiten von Abu Dhabi, jeweils das andere Land besucht hatten.



Dank des Spitzentreffens am Sonntag konnten beide Staaten ihren Kooperationsrahmen auf eine zukunftsorientierte praktische Zusammenarbeit erweitern. Die bilaterale Zusammenarbeit wird damit auf neue Industrien erweitert, mit denen die Ära der vierten industriellen Revolution vorbereitet wird. Damit kann sich Südkorea einen stabilen Brückenkopf zur Erschließung des nahöstlichen Marktes in verschiedenen Bereichen sichern. Mit der Gründung eines Diskussionsgremiums auf Vizeaußen- und -verteidigungsministerebene wird ein Kanal für intensive Diskussionen über anstehende Angelegenheiten im Bereich Auswärtiges und Sicherheit aufgebaut.



Präsident Moon nahm am Montag an einer Feier anlässlich der Fertigstellung des ersten Reaktors am Atomkraftwerk Barakah teil. Das Kernkraftwerk markiert den ersten AKW-Export Südkoreas, bis 2020 werden dort vier Reaktorblöcke gebaut.