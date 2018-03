Parteien beginnen Verhandlungen über Verfassungsänderung

Die Nationalversammlung hat am Dienstag Verhandlungen über eine Verfassungsänderung begonnen.



Die Fraktionen der Minjoo-Partei Koreas, der Freiheitspartei Koreas (LKP) und der Bareun Mirae-Partei vereinbarten am Montag, ab heute unter dem Vorsitz von Parlamentssprecher Chung Sye-kyun regelmäßig zusammenzukommen und Verhandlungen zu führen. Sie wollen in vier Punkten, Reform der Machtstruktur, des Wahlkreissystems sowie der Machtorgane und Zeitpunkt eines Verfassungsreferendums, eine Annäherung erreichen.



Präsident Moon Jae-in brachte am Montag dem Parlament einen Entwurf für eine Verfassungsänderung ein. Im Mittelpunkt stehen der Wechsel der Machtstruktur zu einem präsidentiellen System mit einer vierjährigen Amtszeit und einmaliger Wiederwahlmöglichkeit und die Einführung des Begriffs des Bodens als Allgemeingut.



Sollten sich Regierungs- und Oppositionslager auf einen Entwurf für eine Verfassungsänderung einigen, wird der Vorschlag des Präsidenten annulliert. Beide Lager vereinbarten außerdem, dass der Staatschef im April vor dem Parlament eine Rede über die Verfassungsreform halten sollte.



Im Zuge der Verhandlungen der Parteien wird jedoch angesichts großer Differenzen ein steiniger Weg befürchtet. Zu keinem der vier Verhandlungsgegenstände können ohne Weiteres Kompromisse gefunden werden. Hinsichtlich der Machtstruktur fordert die größte Oppositionspartei LKP ein semipräsidentielles Regierungssystem. Nicht nur über ein vom Präsidenten vorgeschlagenes Regierungssystem sondern auch über die Befugnis des Parlaments zur Wahl des Ministerpräsidenten herrschen Meinungsunterschiede.



Auch über den Zeitpunkt eines Referendums über eine Verfassungsänderung wird ein heftiger Streit erwartet. Das Regierungslager beharrt darauf, dass das Verfassungsreferendum gleichzeitig zu den Kommunalwahlen im Juni abgehalten werden sollte, um das Wahlversprechen des Präsidenten einzuhalten. Dies lehnt das Oppositionslager ab, da dahinter die Absicht stecke, einen für das Regierungslager günstigen Wahlausgang zu erzielen. Parlamentssprecher Chung teilte mit, dass der Termin des Referendums geändert werden könne, sollten beide Lager einen Entwurf für eine Verfassungsreform vereinbaren.



Damit der präsidiale Verfassungsentwurf im Parlament gebilligt werde, müssen mindestens zwei Drittel der Abgeordneten dafür stimmen. Sollte die LKP dagegen stimmen, ist eine Billigung unmöglich.