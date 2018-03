Präsidialamt begrüßt Ausnahme Südkoreas von Stahlzöllen

Das Präsidialamt hat die Ausnahme Südkoreas von den neuen Stahlzöllen der USA begrüßt und das feste Bündnis zwischen beiden Ländern betont.



Der Chefsekretär für Öffentlichkeitsarbeit Yoon Young-chan begrüßte am Montag vor der Presse die Ergebnisse der Verhandlungen über den Freihandelspakt zwischen Südkorea und den USA und die Stahlzölle. Sie würden als gute Verhandlungen bewertet, da die Landwirtschaft geschützt und zugleich ein Gleichgewicht der Interessen zwischen beiden Ländern gewahrt worden sei.



Er betonte, dass Südkorea als erstes von zwölf Ländern von den hohen Stahlzöllen der USA befreit wurde. Es wurde gelobt, dass damit Unsicherheiten im Handel und hinsichtlich Investitionen zwischen beiden Ländern behoben wurden. Südkorea und die USA hätten im Vorfeld ihrer geplanten Spitzengespräche mit Nordkorea einen potenziellen Konfliktfaktor zügig beseitigt und somit die Grundlage für die engmaschige Kooperation erneut gestärkt, sagte Yoon.



Südkorea und die USA erzielten bei den Verhandlungen über eine Änderung ihres Freihandelsabkommens (FHA) und die US-Stahlzölle gleichzeitig eine Einigung. US-Präsident Donald Trump hatte am 8. März ein Dekret unterzeichnet, um 25 Prozent Zoll auf Stahlimporte zu verhängen. Daraufhin verhandelten Seoul und Washington sowohl über eine FHA-Änderung als auch über die Stahlzölle.



Südkorea konnte eine Ausnahme von den US-Stahlzöllen erreichen, dafür machte das Land Zugeständnisse in der Autobranche. Sein Handelsminister Kim Hyun-chong gab am Montag entsprechende Verhandlungsergebnisse bekannt: Südkorea stimmte der Verlängerung der US-Zölle auf koreanische Pickups um 20 Jahre zu. Zudem kann jeder US-Autohersteller pro Jahr bis zu 50.000 Fahrzeuge nach Südkorea exportieren, die zwar US-Sicherheitsstandards erfüllen, jedoch nicht notwendigerweise koreanischen Standards entsprechen. Die zulässige Zahl wurde damit verdoppelt. Im Gegenzug für die Zollausnahme soll Südkorea zudem seinen Stahlexport in die USA auf 74 Prozent des letztjährigen Niveaus reduzieren.



Ein eventueller Handelskonflikt mit den USA entwickelte sich zu einer großen Besorgnis für Südkorea im Vorfeld des Korea-Gipfels und des Gipfeltreffens zwischen Nordkorea und den USA. Denn wegen eines solchen Konflikts könnte die Kooperation zwischen Seoul und Washington einen Riss bekommen, obwohl gerade in dieser Zeit eine enge Zusammenarbeit nötig ist. Diese Besorgnis konnte dank der zügigen Aushandlung beseitigt werden.