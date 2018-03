Präsident Moon von Besuchen in Vietnam und VAE zurückgekehrt

Präsident Moon Jae-in ist von seinen Besuchen in Vietnam und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zurückgekehrt. Die Air Force One des Präsidenten landete am Mittwoch um 7.40 Uhr auf der Luftwaffenbasis Seoul.



Moon war am 22. März in Vietnam eingetroffen. Sein Besuch war in der Hinsicht von großer Bedeutung, sich einen Stützpunkt der Neuen Südpolitik Südkoreas zu sichern. Am ersten Besuchstag suchte Moon die vietnamesische Fußballnationalmannschaft unter dem koreanischen Trainer Park Hang-seo auf und verstärkte die Solidarität zwischen den Bürgern in beiden Ländern. Moon kam am 23. März mit dem vietnamesischen Präsidenten Tran Dai Quang zu Gesprächen zusammen. Beide nahmen eine gemeinsame Erklärung über Zukunftsvisionen an, in deren Mittelpunkt die Steigerung des bilateralen Handelsvolumens auf 100 Milliarden Dollar bis 2020 steht.



Es wurde auch vereinbart, Treffen zwischen den Außenministern alljährlich abzuhalten und eine Erklärung von gemeinsamen Visionen beider Verteidigungsministerien anzustreben. Damit konnten beide Länder enge Kommunikationskanäle auf den Gebieten Auswärtiges und Sicherheit aufbauen.



Moons Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten ab dem 24. März ist insofern sehr bedeutend, als die Beziehungen zwischen beiden Ländern auf eine höhere Ebene gehoben wurden. Beim Spitzentreffen mit dem Kronprinz von Abu Dhabi, Muhammad bin Zayid Al Nahyan, vereinbarten beide Länder, ihre Beziehungen von der strategischen Partnerschaft auf die Ebene einer besonderen strategischen Partnerschaft zu heben. Bisher hat Südkorea lediglich mit Indien und Indonesien eine solche Partnerschaft vereinbart. Der Kronzprinz schlug vor, neue Kooperationsprojekte im Wert von 25 Milliarden Dollar auf en Gebieten Öl und Gas anzustreben.



Beide Länder einigten sich zudem darauf, ein Diskussionsgremium auf Vizeaußen- und verteidigungsministerebene zu gründen. Mit diesem Dialogkanal kann ein Rahmen für Diskussionen über empfindliche Angelegenheiten im Sicherheitsbereich geschaffen werden.



Moon nahm auch an der Feier anlässlich der Fertigstellung des ersten Reaktors am Atomkraftwerk Barakah teil, das den ersten AKW-Export Südkoreas darstellt. Er besuchte außerdem die in den VAE stationierte koreanische Akh-Einheit und ermutigte die Soldaten.