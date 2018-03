China-Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bestätigt

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat überraschend China besucht. Das bestätigte Nordkorea am Mittwoch. Das südkoreanische Präsidialamt teilte mit, dass Peking Seoul vorher über Kims Besuch informiert habe.



Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete, dass Kim auf Einladung des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping vom 25. bis 28. März einen inoffiziellen Besuch in China abgestattet habe. Kim wurde von seiner Ehefrau Ri Sol-ju, den Vizevorsitzenden der Arbeiterpartei Choe Ryong-hae, Pak Kwang-ho, Ri Su-yong und Kim Yong-chol sowie Außenminister Ri Yong-ho begleitet.



Kim und Xi kamen am Montag in der Großen Halle des Volkes in Peking zusammen. Beide tauschten laut KCNA über wichtige Angelegenheiten wie die Entwicklung der Freundschaft zwischen beiden Ländern und die Situation auf der koreanischen Halbinsel Meinungen aus. Kim betonte, dass man häufig die chinesische Führung treffen und die Freundschaft vertiefen sollte. Durch die Verstärkung der strategischen Kommunikation sowie der strategischen und taktischen Zusammenarbeit sollten Nordkorea und China ihre Solidarität und Kooperation weiter stärken. Xi schätzte die jüngsten positiven Veränderungen auf der koreanischen Halbinsel als Ergebnisse von Kims strategischem Entschluss und der Bemühungen der nordkoreanischen Partei und Regierung ein. Nach weiteren Angaben habe Kim Xi zu einem Besuch in Nordkorea eingeladen, was dieser angenommen habe.



Chinesischen Medienberichten zufolge bekräftigte der nordkoreanische Machthaber die Bereitschaft zur Denuklearisierung. Laut dem Staatsfernsehen CCTV und der Nachrichtenagentur Xinhua sagte Kim, es sei die konsequente Position Nordkoreas, sich nach der Weisung der verstorbenen Machthaber Kim Il-sung und Kim Jong-il für die Verwirklichung der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel einzusetzen. Die Frage der Denuklearisierung könne gelöst werden, sollten Südkorea und die USA schrittweise Maßnahmen zur Verwirklichung von Frieden ergreifen.



Es wird davon ausgegangen, dass Kims China-Besuch plötzlich zustande kam, da die strategischen Interessen beider Länder miteinander übereinstimmten. China war vom jüngsten Dialogprozess zwischen beiden Koreas und den USA ausgeschlossen, deshalb wurde eine aktive Einmischung notwendig. Für Nordkorea sei es erforderlich, durch seine enge Verbundenheit mit China bei Gesprächen einen starken Verbündeten im Hintergrund zu haben.