Erster F-35A-Kampfjet für Südkoreas Luftwaffe enthüllt

Der erste Tarnkappen-Kampfjet vom Typ F-35A für die südkoreanische Luftwaffe ist präsentiert worden.



Die Zeremonie zur Auslieferung fand am Mittwoch in der Fabrik von Lockheed Martin in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas statt. Es ist geplant, dass dieses Jahr insgesamt sechs F-35A-Kampfjets für Südkorea produziert werden. Diese werden für die Ausbildung von südkoreanischen Piloten und der Wartungsmannschaft auf dem Luke Luftwaffenstützpunkt in Arizona genutzt. Die Übergabe an Südkorea beginnt im März 2019, bis 2021 werden insgesamt 40 Kampfjets auf seinen Luftwaffenstützpunkten stationiert.



Der Besitz von Kampfflugzeugen mit Tarnkappenfunktionen wird Südkoreas Abschreckung gegen Nordkorea deutlich verstärken. Tarnkappen-Jets werden nicht vom Radar erfasst. Daher können F-35A-Kampfjets wichtige Anlagen in Nordkorea angreifen, ohne bemerkt zu werden.



Die F-35A ist ein Kampfjet der fünften Generation, die Spitzengeschwindigkeit beträgt Mach 1,8. Sie wird mit Luft-Luft-Raketen, Joint Direct Attack Munitions (JDAM) und Small Diameter Bombs (Bomben mit geringem Durchmesser) ausgerüstet.



Das AN/APG-81 Radar, mit dem die F-35A ausgestattet ist, wird kaum von der feindlichen Aufklärungselektronik erfasst, da dieses Radarsystem kaum erfassbare elektromagnetische Wellen nutzt. Das Radarsystem kann 19 von 23 Zielen in der Luft in einer Entfernung von etwa 150 Kilometern vor dem Flugzeug binnen drei Sekunden erfassen. Die F-35A kann eine Strecke von 2.200 Kilometern zurücklegen, ohne aufgetankt zu werden. Der Kampfjet wäre damit in der Lage, eine wichtige Anlage tief im Binnenland Nordkoreas präzise zu treffen und nach Südkorea zurückzukehren.



Die Streitkräfte wollen bis nächstes Jahr vier unbemannte Aufklärer Global Hawk und vier Tankflugzeuge einführen. Diese werden neben den F-35A-Kampfjets wichtige strategische Waffen der südkoreanischen Luftwaffe sein. Damit wird das Land auch im Wettbewerb hinsichtlich der Kampfjets mit großer Leistungsfähigkeit in Nordostasien nicht zurückfallen. China begann jüngst mit der Indienststellung seines neuesten Tarnkappen-Kampfjets Chengdu J-20. Japan will insgesamt 42 F-35A-Kampfjets einführen.