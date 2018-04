Südkorea und USA geben gemeinsame Erklärung über FHA und Stahlzölle bekannt

Südkorea und die USA haben ihre Einigung über die Änderung des bilateralen Freihandelsabkommens und eine Ausnahme Südkoreas von den neuen US-Stahlzöllen offiziell bekannt gegeben.



Handelsminister Kim Hyun-chong und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer veröffentlichten am Mittwoch eine gemeinsame Erklärung. Darin steht, dass beide Staaten eine grundsätzliche Einigung über die allgemeinen Bedingungen für Änderungen ihres bilateralen Freihandelsabkommens erzielt hätten. Beide Länder hätten auch Bedingungen für eine Ausnahme für die Republik Korea von US-Zöllen auf Stahlimporte vereinbart. Die Vereinbarung über Stahlimporte werde voraussichtlich am 1. Mai 2018 in Kraft treten.



Weiter heißt es, die Unterhändler beider Länder legten die endgültigen Bedingungen der FHA-Verhandlungen fest. Diese würden in beiden Ländern internen Verfahren unterliegen, bevor Bestimmungen in Kraft gesetzt werden könnten.



Nach weiteren Angaben befasst sich die Einigung mit Fragen im Zusammenhang mit Investitionen, Zöllen, Autohandel und handelspolitischen Schutzmaßnahmen. Beide Seiten bewerteten die Vereinbarung als wichtigen Fortschritt bei der Verbesserung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern.



Damit schlossen beide Länder die Änderung des FHA und die Frage der Stahlzölle offiziell ab. Einzig eine Koordinierung auf Arbeitsebene muss nun noch erfolgen.



Die südkoreanische Regierung gab unterdessen bekannt, dass sie im Vorfeld der Veröffentlichung eines Wechselkursberichts der USA im April getrennt von den Verhandlungen über die FHA-Änderung Diskussionen mit US-Finanzbehörden und dem Internationalen Währungsfonds führe. Damit wurden Spekulationen dementiert, dass Seoul und Washington pauschal über das FHA, die Stahlzölle und den Wechselkurs verhandelt hätten. Für diese Spekulationen hatte ein US-Regierungsvertreter mit seiner Äußerung gesorgt, dass beide Länder bei der Vereinbarung der Änderung des FHA auch eine zusätzliche Einigung über den Wechselkurs erzielt hätten.



Das US-Finanzministerium veröffentlicht jeden April und Oktober einen Wechselkursbericht. Darin wird ein Land als Währungsmanipulator eingestuft, sollten drei Krtierien erfüllt sein. Südkorea steht auf der Beobachtungsliste, da es zwei von diesen Kriterien erfüllt, nämlich ein Handelsüberschuss von mehr als 20 Milliarden Dollar gegenüber den USA und ein Leistungsbilanzüberschuss, der drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts übertrifft. Eine weitere Bedingung sind andauernde und einseitige Interventionen auf den Devisenmärkten, die mindestens einen Umfang von zwei Prozent des BIP ausmachen.