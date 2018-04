IOC-Präsident Bach besucht Nordkorea

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, besucht Nordkorea.



Das IOC gab bekannt, dass seine Delegation am 29. März in Pjöngjang eingetroffen sei und am 31. März abreisen werde. Es wurde nicht bekannt, ob Bach in Pjöngjang mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zusammenkommen wird. Die Möglichkeit wird jedoch nicht ausgeschlossen, da der IOC-Präsident gewöhnlich wie ein Staatsgast behandelt wird.



Das IOC teilte mit, dass im Mittelpunkt der Diskussionen die weitere Entwicklung des Sports in Nordkorea nach der erfolgreichen Teilnahme seiner Athleten an den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang stehen werde. Konkret handelt sich es um die Unterstützung von Athleten aus Nordkorea mit dem Ziel der Qualifizierung für die Teilnahme an den Olympischen Spielen Tokio 2020 und den Olympischen Winterspielen Peking 2022 sowie den Olympischen Jugendspielen 2020 und 2022. Beide Seiten werden voraussichtlich diskutieren, wie das IOC Nordkorea unterstützen wird.



Das Nationale Olympische Komitee Nordkoreas hatte nach einer Sitzung unter Leitung des IOC über dessen Teilnahme an den Olympischen Spielen in PyeongChang im Januar in Lausanne den IOC-Chef zu einem Besuch in Pjöngjang eingeladen. Nach den Spielen in PyeongChang hatte Bach mitgeteilt, dass er mit Nordkorea einen angemessenen Zeitpunkt für den Besuch koordiniere. Er kam schließlich am gestrigen Donnerstag begleietet von etwa zehn Personen über Peking in Pjöngjang an.



Bach spielte eine wichtige Rolle, damit der gemeinsame Einmarsch von Sportlern aus Süd- und Nordkorea bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in PyeongChang und die Bildung eines gesamtkoreanischen Frauen-Eishockeyteams zustande kommen konnten. Er schätzte diese Schritte als wahren olympischen Geist und eine starke Friedensbotschaft an die gesamte Welt ein. Das IOC und die Olympischen Spiele hätten die Tür für Gespräche auf der koreanischen Halbinsel geöffnet, sagte er stolz. Jedoch betonte er zugleich die politische Neutralität des IOC und sagte, dass die Gespräche mit Nordkorea lediglich auf den Sport beschränkt sein würden.