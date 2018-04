Japan will im Schulunterricht stärker Gebietsanspruch auf Dokdo anmelden

Japan hat nach den Grund- und Mittelschulen auch die Oberschulen dazu verpflichtet, Schülern beizubringen, dass Dokdo Japans Territorium sei. Die südkoreanische Regierung verurteilte die Maßnahme aufs Schärfste und forderte einen zügigen Widerruf.



Die japanische Regierung veröffentlichte heute in ihrem Amtsblatt revidierte Richtlinien für den Unterricht an Oberschulen. In den Richtlinien legt die Regierung fest, was Schülern unbedingt beigebracht werden soll. Die Richtlinien sollen in Lehrbüchern berücksichtigt und an Schulen befolgt werden. Die Unterrichtsrichtlinien stellen die Grundlage dar, anhand der die japanische Regierung die Inhalte von Schulbüchern kontrolliert. Gemäß diesen Richtlinien wird ein Handbuch verfasst, schließlich erfolgen die Überprüfung und Genehmigung von Lehrbüchern. Die Unterrichtsrichtlinien sind gesetzlich bindend.



Japans Anspruch auf die östlichsten Felseninseln Südkoreas wurde bereits im Schulunterricht betont. In den bisherigen Richtlinien wurden die Oberschulen angehalten, die Schüler über Gebietsstreitigkeiten aufzuklären. Jedoch war dort nicht festgeschrieben, dass Dokdo als japanisches Gebiet dargestellt werden sollte. Im 2014 verfassten Handbuch für die Unterrichtsrichtlinien werden aber bereits Angaben über Dokdo gefordert. In vielen Lehrbüchern für Oberschulen wird Dokdo daher bereits als Japans Territorium bezeichnet. In 19 von 24 im März letzten Jahres genehmigten Lehrbüchern für Oberschulen sind entsprechende Angaben enthalten. Die neuen Unterrichtsrichtlinien sind eine endgültige gesetzliche Festlegung für die Betonung des Anspruchs auf Dokdo im Oberschulunterricht.



Mit den veröffentlichten Richtlinien werden die Schulen auch dazu verpflichtet, im Unterricht die Senkaku- oder Diaoyu-Inseln als Japans Territorium darzustellen. Über die Inseln im Ostchinesischen Meer liegen Japan und China im Gebietsstreit. Damit provozierte Japan nicht nur Südkorea sondern auch China. Japan rückt seit dem Amtsantritt von Premierminister Shinzo Abe bei der Beschönigung der früheren Kolonialherrschaft und in Territorialfragen weiter nach rechts. Diese Tendenz verstärkt sich in letzter Zeit, weil der Zustimmungswert für Abe wegen des Skandals um eine Grundschule abrutschte. Abe strebt nämlich einen Zusammenhalt rechtsorientierter Gruppen an. Beobachter meinen jedoch, dass dies eher ein schlechter Zug werden könne, der Japans Isolation im derzeitigen Gesprächsprozess auf der koreanischen Halbinsel weiter verschärft.