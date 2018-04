Kim Jong-un besucht Konzert südkoreanischer Popmusiker

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat das Konzert südkoreanischer Popmusiker in Pjöngjang besucht. Es ist das erste Mal, dass sich ein Machthaber Nordkoreas eine Aufführung von Südkoreanern in Pjöngjang angesehen hat. Kims Konzert-Besuch erfolgte offenbar für die Förderung der Dialogstimmung zwischen beiden Koreas. Das südkoreanische Präsidialamt teilte die Position mit, dass der Schritt der Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen dienen werde.



Kim besuchte am Sonntag überraschend mit seiner Ehefrau Ri Sol-ju das East Pyongyang Grand Theatre, wo südkoreanische Popsänger auftraten. Seine Schwester Kim Yo-jong und Parlamentssprecher Kim Yong-nam begleiteten den Machthaber. Anwesend waren auch Choe Hwi, Vizevorsitzender des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, Ri Son-gwon, Vorsitzender des Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes, und Kulturminister Pak Chun-man. Der junge Machthaber schaute sich zwei Stunden und zehn Minuten lang die Aufführung der Südkoreaner an.



Nach seiner Ankunft begrüßte Kim Südkoreas Kultuminister Do Jong-hwan sowie den musikalischen Direktor der Künstlertruppe, Yun Sang. Kim sei zu dem Konzert am Sonntag gekommen, da Anfang April komplizierte politische Termine anstünden. Am Dienstag, dem Tag einer gemeinsamen Aufführung von Süd- und Nordkoreanern, habe er einen anderen Termin, hieß es.



Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag über Kims Besuch des südkoreanischen Konzerts. Er habe die Hoffnung ausgedrückt, dass die Auftritte ein bedeutungsvoller Anlass würden, um die Geschlossenheit der Nation zu demonstrieren. Er habe Fotos mit den Künstlern aufnehmen lassen, hieß es.



Das Konzert des südkoreanischen Künstlertruppe am Sonntag lief unter dem Titel "Der Frühling kommt". Sängerinnen und Sänger wie Cho Yong-pil, Choi Jin-hee, Kang San-eh, Lee Sun-hee, Yoon Do-hyun, Baek Ji-young, Jungin, Ali und Seohyun, Jazz-Pianist Kim Kwang-min sowie die Girlgroup Red Velvet führten 26 Musikstücke auf. Das war der erste Auftritt südkoreanischer Künstler in der nordkoreanischen Hauptstadt seit dem Konzert des populären Sängers Cho Yong-pil im Jahr 2005.