Verhältnis des privaten Konsums zum BIP auf Rekordtief gefallen

Das Verhältnis des privaten Konsums zum Bruttoinlandsprodukt in Südkorea ist im vergangenen Jahr auf den bisher tiefsten Stand gefallen.



Der Koreanischen Zentralbank zufolge belief sich das Verhältnis der privaten Konsumausgaben zum BIP letztes Jahr auf 48,1 Prozent. Das sind 0,6 Prozentpunkte weniger verglichen mit dem Vorjahr und es ist der tiefste Stand seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 1970.



Das Verhältnis verharrte Anfang der 1970er Jahre im 70-Prozent-Bereich. Seitdem ging es langsam abwärts und zwar bis auf 53,8 Prozent im Jahr 2000. Der Wert stieg 2002 auf 55,5 Prozent, jedoch setzte im folgenden Jahr erneut eine Talfahrt ein. Im Jahr 2015 wurde mit 49,3 Prozent erstmals seit 1988 die 50-Prozent-Marke unterschritten. Die Quote fiel 2017 auf 48,7 Prozent und 2016 auf 48,1 Prozent. Damit wurde das dritte Jahr in Folge ein neues Rekordtief erreicht.



In der Vergangenheit war der Rückgang der privaten Konsumquote ein natürliches Phänomen als Folge des Wirtschaftswachstums: Mit dem Zuwachs der Investitionen und des Handels ging der Anteil des privaten Verbrauchs zurück. Jedoch hat der jüngste Rückgang des Konsumanteils einen anderen Charakter, was Besorgnis erregend ist. Dies ist nämlich das Ergebnis des schwachen privaten Konsums.



Der schwache Konsum wird auf die ungünstige Beschäftigungslage und die Alterung der Gesellschaft zurückgeführt. Wegen des Fehlens von Arbeitsplätzen ist das Einkommen nicht stabil, was den Konsum schrumpfen lässt. Zudem ist die Zukunft angesichts der Alterung ungewiss, daher drosseln private Haushalte den Verbrauch.



Das reale Einkommen der privaten Haushalte ist seit dem Schlussquartal 2015 bis zum dritten Quartal 2017 jedes Quartal gesunken. Im Schlussquartal letzten Jahres konnte das Einkommen endlich wachsen und zwar um 1,6 Prozent, dies reicht jedoch nicht aus.



Südkoreas Konsumquote ist verglichen mit führenden Ländern niedriger und sinkt schneller. Mit Stand von 2015 betrug die Quote in den USA 68,1 Prozent, 64,9 Prozent in Großbritannien, 56,6 Prozent in Japan und 53,9 Prozent in Deutschland. Beobachter meinen, dass die Sicherung von Arbeitsplätzen und Einkünften eine grundlegende Lösung darstelle.