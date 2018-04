Präsident Moon besucht Gedenkfeier für Opfer von Jeju-Aufstand

Präsident Moon Jae-in hat eine Gedenkzeremonie für die Opfer des Jeju-Aufstands zu dessen 70. Jubiläum besucht.



Moon ist der zweite Staatspräsident nach Roh Moo-hyun im Jahr 2006, der an der Gedenkveranstaltung für den Vorfall des 3. April auf der südlichen Insel Jeju teilnahm. Zu der Veranstaltung kamen etwa 15.000 Personen, darunter Überlebende und Hinterbliebene von Opfern.



Moon erklärte, dass die Wahrheit des 3. April eine historische Wahrheit sei, die keine Gruppe leugnen könne. Er entschuldigte sich und bedankte sich für die Bemühungen, um die Schmerzen infolge der Gewalt des Staats und die Wahrheit bekannt zu machen. Damit erklärte er quasi, dass niemand mehr wegen der Ideologie geopfert werden dürfte.



Moon betonte zudem die Verantwortung des Staates für eine vollständige Lösung der Probleme infolge des Jeju-Aufstands. Er versprach, neben einem Projekt zur Bergung der sterblichen Überreste von Opfern auch Maßnahmen zur Heilung von Hinterblieben und überlebenden Opfern auf Regierungsebene zu treffen. Er wolle mit der Nationalversammlung über die Entschädigung und die Einrichtung eines nationalen Traumazentrums diskutieren. Moon hatte im Wahlkampf versprochen, die Wahrheit des Jeju-Aufstands zu klären und die Ehre der Opfer wieder herzustellen.



Anlass für den Jeju-Aufstand war, dass die Polizei am 1. März 1947 auf Teilnehmer einer Demonstration des linksgerichteten Lagers geschossen hatte. Daraufhin wurde auf Initiative des Parteiverbandes der Arbeiterpartei Süd-Joseons auf Jeju eine Rebellengruppe gebildet, die am 3. April 1948 einen bewaffneten Kampf begann. Im Zuge der brutalen Niederschlagung der Aufständischen durch die Armee und Polizei wurden jedoch zahlreiche Zivilisten getötet. Erst im Jahr 2010 begannen mit der Einführung eines Sondergesetzes Bemühungen zur Wahrheitsklärung und der Wiederherstellung der Ehre. Die Zahl der offiziell angemeldeten Todesopfer erreicht fast 15.000. Etwa 180 Soldaten und 140 Polizisten fielen.



Präsident Roh Moo-hyun hatte 2003 anerkannt, dass viele Insel-Einwohner der Staatsgewalt zum Opfer gefallen waren, und sich dafür entschuldigt. Der 3. April wurde 2014 zum nationalen Gedenktag bestimmt.