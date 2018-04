Seoul: Moons Lösung für Nuklearfrage unterscheidet sich von Gemeinsamer Erklärung bei Sechser-Gesprächen

Die von Präsident Moon Jae-in angestrebte umfassende und stufenweise Denuklearisierung Nordkoreas unterscheidet sich laut der Erläuterung des Präsidialamtes von der bei den Sechser-Gesprächen angenommenen Gemeinsamen Erklärung vom 19. September.



Ein leitender Beamter des Präsidialamtes erläuterte am Mittwoch die von Moon angestrebte Lösung für die nordkoreanische Nuklearfrage. Der Erklärung vom 19. September zufolge sollen einzelne Phasen durchlaufen werden, um in der Endphase die Denuklearisierung zu erzielen. Dagegen werden bei Moons Konzept der umfassenden und schrittweisen Denuklearisierung von Anfang an Kompromisse über wesentliche Fragen angestrebt. Danach soll das Ziel der Denukleariserung stufenweise verwirklicht werden.



Der Beamte betonte, dass derzeit der Dialog zwischen Nordkorea und den USA schwerer wiege als Gespräche zwischen beiden Koreas. Der Unterschied liege darin, dass sich die Staatsführer Nordkoreas und der USA bereits zu Beginn der Problemlösung zu Gesprächen treffen und einen umfassenden Kompromiss über die Denuklearisierung und Sicherheitsgarantien, die beiden Schlüsselfragen, sowie wesentliche Angelegenheiten anstreben würden.



Die Gemeinsame Erklärung vom 19. September wurde bei der vierten Runde der Sechs-Parteien-Gespräche im Jahr 2005 in Peking von den beteiligten Ländern ausgehandelt. Im Mittelpunkt steht, dass Nordkorea im Gegenzug für den Verzicht auf Atomwaffen die Sicherheit gewährleistet wird und Energielieferungen erhält. Die Umsetzung kam jedoch wegen des Streits darüber nicht zustande, ob die Abschaffung des Atomprogramms oder Energielieferungen zuerst erfolgen sollten.



Washington hat noch keinen Lösungsansatz für das nordkoreanische Nuklearproblem vorgestellt. In den USA werden jedoch Stimmen laut, die eine Lösung nach dem Vorbild Libyens fordern. Im Mittelpunkt einer solchen Lösung steht, dass zuerst die Abschaffung der Atomwaffen erfolgt und erst danach eine Gelegenleistung. Jedoch verlautete aus dem südkoreanischen Präsidialamt, dass eine Lösung à la Libyen kaum denkbar sei. Dies löste Besorgnis über mögliche Risse in der Kooperation zwischen Südkorea und den USA aus.



Es wird erwartet, dass Nordkorea die Denuklearisierung möglichst in kleine Etappen aufteilen und auf jeder Stufe eine Gegenleistung und Gewährleistung fordern will. Ein Beamter des Präsidialamtes wies darauf hin, dass auch in Libyen die Abschaffung des Atomprogramms und die Aufhebung der Sanktionen nicht auf einmal verwirklicht worden waren. Daher würde die Lösung für Nordkorea voraussichtlich irgendwo zwischen den Lösungen für Iran und Libyen angesiedelt sein.