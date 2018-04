Südkoreanische Künstlertruppe von Konzerten in Pjöngjang zurückgekehrt

Eine südkoreanische Künstlertruppe und ein Taekwondo-Demonstrationsteam sind von ihren Auftritten in Pjöngjang zurückgekehrt. Sie konnten ihre Auftritte erfolgreich absolvieren.



Die Delegation brach am Mittwoch um 2.52 Uhr mit einer Chartermaschine in der nordkoreanischen Hauptstadt auf und kam um 3.40 Uhr am Flughafen im südkoreanischen Incheon an. Delegationsleiter war der Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Do Jong-hwan. Am Flughafen empfingen über 200 Reporter und Dutzende Fans die Delegation. Yun Sang, der musikalische Direktor der Künstlertruppe, sagte, dass alle so gerührt seien, dass sie es kaum glauben könnten.



Die Künstlertruppe reiste am 31. März mit einer Chartermaschine auf einer direkten Flugroute nach Pjöngjang. Am 1. April führten südkoreanische Popmusiker ein Solokonzert unter dem Thema „Der Frühling kommt“ auf. Am 3. April fand eine gemeinsame Aufführung mit nordkoreanischen Künstlern unter dem Titel „Wir sind eins“ statt. Das Taekwondo-Demonstrationsteam absolvierte zwei Auftritte.



Die Aufführungen waren der erste Auftritt einer südkoreanischen Künstlertruppe in Pjöngjang seit dem Konzert von Sänger Cho Yong-pil im Jahr 2005. Die Künstlertruppe bestand aus Cho, Choi Jin-hee, Kang San-eh, Lee Sun-hee, Yoon Do-hyun, Baek Ji-young, Jungin, Ali und Seohyun, Jazz-Pianist Kim Kwang-min sowie der Girlgroup Red Velvet. Das erste Konzert besuchten überraschend Machthaber Kim Jong-un und seine Ehefrau. Kim schlug vor, in Seoul Konzerte unter dem Thema „Der Herbst ist gekommen“ zu veranstalten.



Im Gegensatz zur Vergangenheit zeigte sich Nordkorea diesmal flexibel. Das Land berichtete umgehend über die Aufführungen der Südkoreaner und entschuldigte sich unmmittelbar dafür, einigen südkoreanischen Reportern den Zutritt zur Konzerthalle verwehrt zu haben. Der Norden stellte zudem Südkoreanern mobile Telefone und einen Internetzugang bereit. Dahinter wurde die Bereitschaft vermutet, im Vorfeld des innerkoreanischen Spitzentreffens Ende April die Versöhnungsstimmung zu fördern.