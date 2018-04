Kabinett verabschiedet Nachtragshaushalt

Die Regierung hat am Donnerstag auf einer außerplanmäßigen Kabinettssitzung einen Nachtragshaushalt verabschiedet.



Das Zusatzbugdet beträgt 3,9 Billionen Won (knapp 3,7 Milliarden Dollar). 2,9 Billionen Won (2,7 Milliarden Dollar) werden für Maßnahmen zur Beschäftigung junger Menschen ausgegeben, damit etwa 50.000 Arbeitsplätze entstehen können. Eine Billion Won (944 Millionen Dollar) werden in den Provinzen Süd-Gyeongsang und Nord-Jeolla sowie Ulsan eingesetzt, in denen infolge der Umstrukturierung der Schiffbau- und Automobilindustrie die Produktion und Beschäftigung stark schrumpften.



Der Nachtragshaushalt dient der Umsetzung der am 15. März vorgelegten Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung junger Menschen. In deren Mittelpunkt steht die Unterstützung junger Menschen im Falle der Beschäftigung bei kleinen und mittleren Unternehmen beim Verdienst, Ausgaben für die Wohnung und der Vermögensbildung. Sollten kleine und mittlere Firmen oder große Mittelständler junge Menschen neu in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse übernehmen, werden drei Jahre lang Subventionen in Höhe von neun Millionen Won (8.500 Dollar) im Jahr pro Kopf gewährt. Damit soll das durchschnittliche Einstiegsgehalt im Mittelstand auf das Niveau bei Großunternehmen angehoben werden.



Die neu Beschäftigten bei Mittelständlern werden in den ersten fünf Jahren von der Einkommenssteuer befreit. Für die Zahlung der Wohnungskaution wird ein Kredit in Höhe von bis zu 35 Millionen Won (33.000 Dollar) zu einem Zinssatz von 1,2 Prozent gewährt. Zudem will die Regierung Zuschüsse in Höhe von 24 Millionen Won (22.700 Dollar) zahlen, sollte ein junger Mensch drei Jahre lang bei einem Mittelständler arbeiten und sechs Millionen Won (knapp 5.700 Dollar) sparen. Die Regierung will auch die Finanzhilfe und Steuervorteile für die Existenzgründung erweitern, um 120.000 Fälle der Existenzgründung durch junge Menschen im Jahr herbeizuführen.



Jedoch wird bis zur parlamentarischen Billigung des Zusatzbudgets wegen des Widerstands des Oppositionslagers ein steiniger Weg erwartet. Die regierende Minjoo-Partei Koreas betont, dass angesichts der Beschäftigungskrise bei jungen Menschen und der katastrophalen Beschäftigungslage in den von der industriellen Umstrukturierung betroffenen Regionen ein Nachtragshaushalt unerlässlich sei. Dagegen spricht sich die Opposition dafür aus, da keine hinreichenden Bedingungen für die Aufstellung eines Zusatzbudgets vorlägen und damit keine grundlegende Maßnahme für die Beschäftigung junger Menschen getroffen werde. Das Oppositionslager wittert überdies die Absicht, vor den Kommunalwahlen um die Wählergunst zu werben.