Geschäftsklima im verarbeitenden Gewerbe erreicht Drei-Jahres-Hoch

Das Geschäftsklima unter einheimischen herstellenden Unternehmen hat den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht. Jedoch überwiegen immer noch negative Konjunkturaussichten, daher muss noch abgewartet werden, ob sich die Konjunktur richtig erholen wird.



Die Koreanische Industrie- und Handelskammer veröffentlichte am Dienstag die Ergebnisse der Untersuchung des Geschäftsklimaindex (BSI) für das zweite Quartal. Befragt wurden landesweit 2.200 Unternehmen in der herstellenden Industrie. Demnach stieg das Gesschäftsklima um elf Punkte im Vorquartalsvergleich auf 97. Damit wurde der höchste Stand seit dem zweiten Quartal 2015 verzeichnet. Damals hatte der Wert ebenfalls bei 97 gelegen.



Der Geschäftsklimaindex unterschritt jedoch seit dem dritten Quartal 2014 zum 15. Quartal in Folge den Richtwert 100. Ein Wert über 100 besagt, dass die Mehrheit der Unternehmen eine Konjunkturverbesserung erwartet. Der Anteil der Unternehmen, die positive Konjunkturaussichten vorlegten, betrug 24,7 Prozent. Der Anteil an Pessimisten lag bei 27,3 Prozent. 48 Prozent sprachen von einer ähnlichen Konjunkturlage.



Die positivste Einschätzung unterbreiteten die Unternehmen in der Branche IT und Haushaltselektronik mit einem Wert von 112. Grund ist die steigende Nachfrage an Halbleitern. Die Handelskammer sagte jedoch, dass sich der Aufschwung nicht auf alle Branchen verbreitet habe. Die Petrochemie- und Raffineriebranche ging mit 101 Punkten von einer Konjunkturverbesserung aus.



Dagegen waren wichtige Exportbranchen wie Stahl, Autos und Schiffbau pessimistisch gesinnt. In der Stahlbranche, in der ein Schaden wegen des US-Importkontingents befürchtet wird, lag der Geschäftsklimaindex bei 84. Im Falle der Autobranche erreichte der Wert 88. Die Branche ist mit verschiedenen ungünstigen Faktoren wie verschlechterte Geschäftsergebnisse der Autobauer konfrontiert. Die von Umstrukturierungen und einem deutlichen Auftragsrückgang betroffene Schiffbauindustrie kam nur auf 66 Punkte.



Als größter Risikofaktor, über den die Unternehmen besorgt sind, wurde der Handelskonflikt zwischen China und den USA genannt. Weitere Risiken sind Veränderungen des Arbeitsumfelds, Wechselkursschwankungen und die Möglichkeit einer Zinsanhebung im Inland. 48,8 Prozent fanden, das Exportumfeld habe sich verglichen mit fünf Jahren zuvor verschlechtert. Nur 18,2 Prozent sprachen von besseren Bedingungen.