Präsidialamt akzeptiert Rücktrittsgesuch von Finanzaufsichtschef an

Das Präsidialamt hat am Dienstag das Rücktrittsgesuch des Chefs der Finanzaufsicht FSS, Kim Ki-sik, akzeptiert. Kim bot am Montag seinen Rücktritt an, nachdem die Nationale Wahlkommission seine früheren Spenden an eine Denkfabrik als gesetzeswidrig eingestuft hatte.



Kim geriet bereits bei der Ernennung zum FSS-Chef hinsichtlich seiner moralischen Integrität in die Kritik. Nach seinem Amtsantritt am 2. April wurde der Streit darüber hitziger. Anlass war, dass Kim als Abgeordneter von Institutionen finanzierte Auslandsreisen unternommen hatte, die unter der Aufsicht eines Parlamentsausschusses stehen, dem er angehört hatte. Die Oppositionsparteien forderten Kims Rücktritt, während die Regierungspartei ihn zu verteidigen versuchte.



Kim wurde zudem vorgeworfen, kurz vor dem Ende seines Abgeordnetenmandats 2016 50 Millionen Won (47.000 Dollar) an ein Forschungsinstitut gespendet zu haben, das er leitet. Die Oppositionsparteien behaupteten, dass dies einen Verstoß gegen das Gesetz zu Wahlen öffentlicher Ämter darstelle. Nachdem sich der Streit zwischen den Parteien zugespitzt hatte, bat Präsident Moon Jae-in die Nationale Wahlkommission um eine authentische Interpretation, ob Kims Verhalten ein Gesetzesverstoß sei. Sollte eine Gesetzwidrigkeit vorliegen, solle Kim zurücktreten, hieß es.



Die Wahlkommission urteilte, dass die Spenden das Gesetz zu Wahlen öffentlicher Ämter verletzten. Ein Abgeordneter dürfe Ende seiner Amtszeit Spenden zahlen oder seinen Beratern ein Ruhegehalt zahlen, sollte der Betrag innerhalb des bisherigen Umfangs liegen. Sollte die Summe jedoch deutlich über dieser Marke liegen, stelle dies einen Verstoß gegen das Wahlgesetz dar, hieß es.



Die umstrittenen Auslandsreisen wurden nicht eindeutig für gesetzeswidrig befunden. Das Risiko einer Verletzung des Gesetzes zu politischen Fonds bestehe zwar, jedoch müssten Reisezwecke, Umfang der Finanzierung und Besuchsprogramme berücksichtigt werden.



Kim war als Bürgeraktivist in der Nichtregierungsorganisation People's Solidarity for Participatory Democracy tätig, die den Missbrauch der politischen und wirtschaftlichen Macht kontrollieren und politische sowie wirtschaftliche Rechte der Bürger erweitern will. Deshalb wurde erwartet, dass er die Finanzreform entschlossen vorantreiben könnte. Er musste jedoch wegen eines moralischen Makels, der wichtigsten Tugend für den Finanzaufsichtschef, das Amt aufgeben. Die Finanzreform erhielt damit einen Dämpfer.