Gerichtsverfahren gegen Ex-Präsident Lee begonnen

Ein Gerichtsverfahren gegen den früheren Präsidenten Lee Myung-bak wegen Korruptionsvorwürfen hat begonnen.



Das Bezirksgericht Seoul Zentral eröffnete am Donnerstag die erste vorbereitende Verhandlung. Lee erschien nicht zu dem Termin. Eine vorbereitende Verhandlung stellt eine Vorstufe vor dem Beginn eines formellen Prozesses dar. Die Anwesenheit des Angeklagten ist nicht verpflichtend. Das Richtergremium holt bei solchen Verhandlungen Meinungen der Staatsanwaltschaft und der Verteidiger des Angeklagten über die Anklagepunkte ein und legt die Streitpunkte fest. Dann erstellen die Richter Pläne für die Beweisaufnahme.



Lee wurde am 9. April wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, Bestechungsgelder in Höhe von mehr als elf Milliarden Won (zehn Millionen Dollar) erhalten zu haben. Dazu zählen Zahlungen des Geheimdienstes in Höhe von 700 Millionen Won (650.000 Dollar) und die von Samsung Electronics gezahlten Gerichtskosten des Unternehmens DAS in den USA in Höhe von 5,85 Millionen Dollar. Lee gilt als eigentlicher Eigentümer des Autoteileherstellers und soll 34,9 Milliarden Won (32,4 Millionen Dollar) aus der Firmenkasse unterschlagen haben. Ihm wird außerdem vorgeworfen, Körperschaftssteuer in Höhe von 3,1 Milliarden Won (2,9 Millionen Dollar) hinterzogen zu haben. Weitere Vorwürfe sind der Amtsmissbrauch und die Verletzung des Gesetzes zur Verwaltung der Präsidentendokumente.



Lee weist die meisten Bestechlichkeitsvorwürfe zurück. Er wisse nichts von den Vorgängen, behauptet er. Die Firma DAS gehöre nicht ihm, sondern rechtlich eingetragenen Anteilsinhabern einschließlich seines älteren Bruders Lee Sang-eun. Dass Lee Eigentümer des Unternehmens ist, stellt eine Voraussetzung für mehrere Verdächte gegen ihn dar.



Das Richtergremium beraumte für den 10. Mai eine weitere vorbereitende Verhandlung an, um die Streitpunkte festzulegen. Grund ist, dass gegen Lee eine große Anzahl von Vorwürfen erhoben wurde, und dass die Meinungen der Staatsanwaltschaft und von Lees Verteidigern weit auseinandergehen. Lees Lager erhöhte die Zahl der Verteidiger auf acht und bereitet sich auf den Gerichtsstreit vor.