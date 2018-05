Moons Sonderberater betont seine Position für US-Militärpräsenz in Südkorea

Moon Chung-in, der präsidiale Sonderberater für Vereinigung, Auswärtiges und Sicherheit, hat betont, dass er den Abzug der US-Truppen aus Südkorea nicht verlangt habe. Das Dementi der vermeintlichen Forderung erfolgte angesichts seines umstrittenen Beitrags für eine US-Zeitschrift. Er hatte in der außenpolitischen Fachzeitschrift „Foreign Affairs“ geschrieben, die Präsenz der US-Truppen in Südkorea werde nach der Unterzeichnung eines Friedensvertrags schwer zu rechtfertigen sein.



Moon äußerte am Donnerstag, er glaube, dass die anhaltende Präsenz der US-Soldaten in Südkorea wünschenswert sei. Auch nach dem Abschluss eines Friedensabkommens sei die US-Truppenstationierung für die strategische Stabilität Nordostasiens und die innenpolitische Stabilität Südkoreas erforderlich. Er sei jemand, der die Stationierung der US-Truppen befürworte. Es habe ein Missverständnis gegeben, betonte er nach einer Diskussionsveranstaltung vor Reportern in New York.



Nachdem der Beitrag seines Sonderberaters Auseinandersetzungen ausgelöst hatte, schaltete sich Präsident Moon Jae-in persönlich ein. Die Stationierung der US-Truppen in Südkorea sei eine Frage des US-südkoreanischen Bündnisses und habe mit einem Friedensvertag nichts zu tun, sagte er. Der Stabschef im Präsidialamt Im Jong-seok übermittelte dem Berater telefonisch diese Position des Staatschefs. Das Präsidialamt forderte vom Berater, Verwirrung zu vermeiden.



Daraufhin erfolgte die Erläuterung von Moon Chung-in, dass er keinen Truppenabzug verlangt habe. Er habe nur gemeint, es sei erforderlich, sich auf Diskussionen über die US-Militärpräsenz in Südkorea vorzubereiten, die nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA unweigerlich aufkommen würden. Zugleich hieß es, der frühere US-Außenminister Henry Kissinger habe ihm gesagt, dass auch in den USA die Frage der Militärpräsenz in Südkorea erörtert würde. Jedoch würden die US-Truppen weiter in Südkorea stationiert bleiben, sollte sich Seoul dies wünschen. Kissinger habe geäußert, eine Einigung in Südkorea sei wichtig.



Das US-Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag hinsichtlich der US-Militärpräsenz in Südkorea mit, die Position und Aufgaben des Ressorts seien unverändert.