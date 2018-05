Süd- und Nordkorea bilden überraschend gemeinsames Team bei Tischtennis-WM

Süd- und Nordkorea haben bei der Tischtennisweltmeisterschaft unerwartet ein gemeinsames Team gebildet. Es wird erwartet, dass aus diesem Anlass der innerkoreanische Austausch und die Kooperation im Sportbereich weiter belebt werden.



Der südkoreanische Tischtennisverband teilte am Donnerstag mit, beide Koreas hätten vereinbart, ein gemeinsames Damenteam zu bilden und gemeinsam ins Halbfinale einzuziehen. Die südkoreanische Mannschaft schaffte bei der WM im schwedischen Halmstad den Einzug ins Viertelfinale und sollte dort gegen Nordkorea antreten. Mit der Einigung auf eine gemeinsame Mannschaft rückten beide Koreas gemeinsam ins Halbfinale vor, ohne das Viertelfinalspiel zu absolvieren. Dies kam auf Vorschlag des Präsidenten des Tischtennis-Weltverbandes ITTF, Thomas Weikert, zustande.



Die gemeinsame Mannschaft besteht aus neun Spielerinnen, fünf aus Südkorea und vier aus Nordkorea. ITTF genehmigte, alle Athletinnen beider Koreas in die Mannschaft aufzunehmen. Als Staatsname für das gesamtkoreanische Team wurde „KOREA“ vereinbart. Sollte das Team eine Medaille gewinnen, wird jeder Athletin eine Medaille verliehen, und die Nationalflaggen Süd- und Nordkoreas werden gemeinsam gehisst. Wegen der Zeitknappheit wird auf ein gemeinsames Trikot verzichtet, die Koreanerinnen werden in ihren jeweiligen Trikots spielen.



Im Tischtennis hatten beide Koreas erstmals seit ihrer Teilung ein gemeinsames Team gebildet: Hierzu kam es bei der Weltmeisterschaft 1991 im japanischen Chiba. Die gesamtkoreanische Damenmannschaft setzte sich im Finale gegen China durch und gewann die Goldmedaille. Die Herrenmannschaft konnte ins Halbfinale einziehen. Damals verwendeten beide Koreas zum ersten Mal die Vereinigungsflagge, auf der die gesamte koreanische Halbinsel in blauer Farbe dargestellt ist. Statt der Nationalhymne wurde das koreanische Volkslied „Arirang“ gespielt.



Bei internationalen Sportwettkämpfen kam es mehrmals zu einem gemeinsamen Einmarsch von Athletinnen beider Koreas. Jedoch waren bislang lediglich dreimal gemeinsame Mannschaften angetreten. Nach der Tischtennis-WM 1991 nahm eine gemeinsame Mannschaft beider Teilstaaten im selben Jahr an der Junioren-Fußball-WM in Portugal teil. Das Korea-Team schaffte es ins Viertelfinale. Erst 27 Jahre später wurde bei den Olympischen Winterspielen in PyeongChang im Februar eine gesamtkoreanische Frauen-Eishockeymannschaft gebildet.



Die Bildung des gemeinsamen Tischtennisteams inmitten der versöhnlichen Stimmung zwischen beiden Koreas wird als Startsignal für einen raschen Ausbau des Austauschs und der Kooperation betrachtet.