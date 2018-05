Moon und Trump kommen vor US-Nordkorea-Gipfel zusammen

Südkoreas Präsident Moon Jae-in und US-Präsident Donald Trump kommen am 22. Mai in Washington zu Gesprächen zusammen. Das wird das dritte Spitzentreffen zwischen Moon und Trump sein.



Das Weiße Haus teilte mit, dass beide Staatschefs ihre enge Koordinierung und Kooperation über die Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel nach dem innerkoreanischen Gipfel am 27. April fortsetzen würden. Beide würden auch über das geplante Spitzentreffen zwischen Nordkorea und den USA diskutieren.



Das südkoreanische Präsidialamt teilte seinerseits mit, dass beide Staatschefs weiter eng kooperieren würden, um Fortschritte in der Situation auf der koreanischen Halbinsel zu verwirklichen. Sie würden über Wege zur erfolgreichen Vorbereitung des US-Nordkorea-Gipfels intensiv diskutieren.



Im Mittelpunkt des geplanten Treffens zwischen Moon und Trump steht die Meinungsabstimmung über Trumps Lösung für die Denuklearisierung Nordkoreas. Trump sagte deutlich, sein Ziel sei es, ein festes Datum für die Abschaffung der Atomwaffen festzulegen. Das stellt eine sogenannte „Big Bang“ oder Urknall-Methode dar. Zu Beginn der Verhandlungen soll nämlich eine klare Roadmap zur Denuklearisierung vorgelegt werden, um eine Paketlösung zu erzielen. Das Ziel der Abschaffung der Atomwaffen muss deutlich gemacht werden, und eine Blaupause zur Umsetzung in jeder Phase muss ausgearbeitet werden.



Der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, hat wiederholt betont, dass die USA das Libyen-Modell für Nordkorea in Erwägung ziehen. Kern dieses Modells ist, dass die Abschaffung der Atomwaffen einer Normalisierung der Beziehungen vorausgeht. Dagegen bevorzugt Nordkorea anscheinend eine stufenweise Denuklearisierung. Das heißt, dass sich das Land in jeder Phase konkrete Gegenleistungen für die Wirtschaft und zur Gewährleistung seines Systems wünscht.



Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass der Erfolg des US-Nordkorea-Gipfels von der Vermittlung von Präsident Moon abhänge. Es wird erwartet, dass Moon sich bemühen wird, damit Nordkorea und die USA das gegenseitige Vertrauen, die allererste Bedingung für ein erfolgreiches Abkommen, erlangen können. Moon wird sich voraussichtlich dafür einsetzen, eine gute Kompromissidee für die Denuklearisierung auszuarbeiten, auf die sich Nordkorea und die USA einigen könnten.