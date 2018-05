Südkorea liegt bei BIP pro Arbeitsstunde weit abgeschlagen im OECD-Vergleich

Südkoreas Arbeitsproduktivität liegt auf einem sehr niedrigen Niveau unter den OECD-Mitgliedern. Als Grund werden lange Arbeitsstunden und häufige Überstunden genannt.



Nach Angaben der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) lag Südkoreas Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Arbeitsstunde bei 34,3 Dollar im vergangenen Jahr. Das sind 1,4 Dollar mehr als noch im Jahr zuvor. Nachdem 2011 erstmals die Marke von 30 Dollar übertroffen worden war, wuchs Südkoreas BIP pro Arbeitsstunde jedes Jahr. Letztes Jahr wurde der größte Zuwachs seit 2010 verzeichnet. Das wird auf den gesunkenen Arbeitsaufwand infolge von Umstrukturierungen und den Aufschwung am Immobilienmarkt zurückgeführt.



Trotz der ständigen Verbesserung weist Südkorea eine sehr niedrige Arbeitsproduktivität verglichen mit führenden Ländern auf. Das Land rangierte letztes Jahr auf Platz 17 unter 22 OECD-Mitgliedern, über die Daten bezüglich des BIP pro Arbeitsstunde vorliegen. Lediglich Portugal, Ungarn, Estland, Griechenland und Lettland verbuchten eine niedrigere Arbeitsproduktivität als Südkorea.



Südkoreas BIP pro Arbeitsstunde gilt als unangemessen verglichen mit seinem Wirtschaftsvolumen. Laut der Weltbank verzeichnete Südkorea 2016 mit 1,41 Billionen Dollar das weltweit elftgrößte Bruttoinlandsprodukt. Sein BIP pro Arbeitsstunde erreicht jedoch nur 38 Prozent des Niveaus Irlands, das mit 88 Dollar an der Spitze liegt. Südkorea liegt zudem weit hinter Spanien zurück, das ein ähnliches BIP wie Südkorea verzeichnet. Spaniens BIP pro Arbeitsstunde betrug 47,8 Dollar.



Als wichtiger Grund werden lange Überstunden genannt. Die Arbeitsstunden pro Kopf in Südkorea betrugen laut OECD im Jahr 2016 2.069 Stunden. Das sind 305 Stunden mehr als der OECD-Durchschnitt von 1.764 Stunden. Deutschland verzeichnete mit 1.363 Stunden die kürzeste Arbeitszeit, in Frankreich wurden 1.472 Stunden gearbeitet. Das BIP pro Arbeitsstunde beider Länder ist mit jeweils 59,9 und 60 Dollar fast doppelt so hoch wie das Niveau Südkoreas. Das heißt, dass lange Arbeitsstunden die Arbeitsproduktivität pro Stunde senken.